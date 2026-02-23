Marsala 2026. Nicola Fici si dimette da consigliere comunale, gli subentra Daniele Nuccio

23/02/2026 17:20:00

Sono state protocollate stamattina le dimissioni da consigliere comunale di Nicola Fici. Eletto nel 2020 nella lista Cento Passi, oggi 23 febbraio Fici decide, a meno tre mesi dalle elezioni, di rassegne le dimissioni da Palazzo VII Aprile. Al suo posto in Aula arriverà Daniele Nuccio, il primo dei non eletti nella lista de i Cento Passi. Nuccio sostiene le ragioni della candidatura di Andreana Patti.

Dove andrà Fici?

Il consigliere comunale, ormai ex, qualche settimana fa ha deciso di ritirare la sua candidatura a sindaco, aveva detto ai suoi amici fidati che avrebbe fatto un passo indietro anche dalla politica. Si dice stanco e pure nauseato da una serie di cose che non gli sono piaciute.

Il centrodestra invece sostiene che Fici è della loro stessa partita, che appoggerà la candidatura di Giulia Adamo con la lista Impegno Comune, dove troverà posto il consigliere comunale Michele Accardi.

Certo se fosse così la mossa non sarebbe nè astuta nè di fine intelligenza politica. Lasciare spazio, seppur per pochi mesi, a Daniele Nuccio, quindi all’area che sostiene Andreana Patti non è una grande cosa. Nuccio, peraltro, è dotato di buona oratoria e sarà lì a fare una dura opposizione al centrodestra soprattutto.

Ma c’è un’altra versione ancora: Fici ha dato un segnale ai Verdi.

Insomma, il puzzle non è ancora completo.



