24 Febbraio: inizia Sanremo, poliziotto killer, quattro anni di guerra in Ucraina

E' il 24 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Stasera, alle 20.40 su Rai1, inizia Sanremo. Conducono Conti e Pausini affiancati da Can Yaman. Super ospite Tiziano Ferro. Canteranno tutti e 30 i big in gara. Giravano voci sulla presenza di Meloni, che perciò ha precisato che non ci sarà

• Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario dello spacciatore Abderrahim Mansouri, al quale ha sparato un mese fa a Rogoredo. Voleva far credere che Mansouri lo stesse minacciando con una pistola, che però – è emerso – era stato lui stesso a collocare vicino al corpo della vittima

• Stanotte è stato rilasciato su cauzione Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Usa. Era stato arrestato ieri a Londra per il suo coinvolgimento nel caso Epstein: è accusato di avergli rivelato informazioni finanziarie riservate

• L’ex principe Andrea, fra le altre cose, quando era in viaggio per conto della Corona si faceva rimborsare anche i massaggi

• L’Ue ha rinviato il voto che era previsto stamattina e che avrebbe dovuto eliminare i dazi su alcuni beni americani

• Stamattina dovrebbe scattare lo stop ai dazi, secondo la recente sentenza della Corte suprema statunitense che li ha dichiarati illegittimi. Ma secondo Trump, su basi giuridiche differenti, sono ancora validi

• Quattro anni fa esatti la Russia invase l’Ucraina. Oggi 13 leader europei saranno a Kiev, altri 24 si collegheranno da remoto

• Ungheria e Slovacchia hanno bloccato il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, e Budapest anche il prestito Ue da 90 miliardi di euro a Kiev

• A Sestu, in Sardegna, un bambino di 5 anni è morto soffocato da un pezzo di würstel

• Nel salernitano un operaio di 24 anni è morto schiacciato da un camion nell’officina dove stava lavorando

• Il presidente Mattarella è andato in visita (a sorpresa) a Niscemi



• Il ministro Nordio ha riconosciuto che nel discutere sul referendum «abbiamo tutti esagerato»

• Il ministero dell’Ambiente ha avviato l’iter per ampliare la fabbrica di armi di Domusnovas, in Sardegna

• È stata aperta un’indagine perché tra il 2021 e il 2023 dalla base dell’areonautica di Brindisi sono spariti circa 2.500 pezzi di aerei da guerra

• Tra domenica e lunedì una tempesta di neve ha colpito un’area dalla Pennsylvania al Maine. Ne sono caduti fino a 60 centimentri. A New York per molte ore è stato vietato usare i mezzi di trasporto privati

• Su pressione degli Usa, la presidente del Venezuela Rodríguez sta mandando via i cubani dai posti di potere, interrompendo così una lunga tradizione di collaborazione tra i due Paesi

• È stata avanzata una proposta di legge di iniziativa popolare per vietare i permessi premio ai responsabili di femminicidio. Tra i promotori, la madre di una sedicenne che nel 2017 fu uccisa dal fidanzato

• Il proprietario del Torino Urbano Cairo ha esonerato l’allenatore Baroni: al suo posto arriverà D’Aversa

• Isabelle Huppert reciterà nel prossimo film di Dario Argento

• Oggi a Milano inizia la settimana della moda

• Domenica sera è andata in onda la pubblicità del 1993 con Massimo Lopez della Sip (di proprietà di Tim, sponsor di Sanremo, probabilmente come parte di una campagna pubblicitaria più ampia in concomitanza con il Festival)

• Sono morti Domenico Catracchia (82 anni), tra i condannati per la strage di Bologna, la politologa statunitense Susan George (91), il filosofo francese Nicolas Grimaldi (92)



Titoli

Corriere della Sera: «Poteva uccidere ancora»

la Repubblica: Arrestato agente killer / scudo penale, è scontro

La Stampa: Ucraina, Orban imbarazza Meloni

Il Sole 24 Ore: Trump: «Dazi più alti a chi fa giochetti» / La Ue rinvia il voto sull’intesa con gli Usa

Avvenire: Disarmare il sistema

Il Messaggero: Dazi, lo stop dell’Europa

Il Giornale: La polizia fa pulizia

Leggo: Pusher ucciso, fermato l’agente

Qn: Agente fermato per omicidio / Meloni: ha tradito l’Italia

Il Fatto: Rogoredo, boomerang / per il governo e per il Sì

Libero: La sinistra manganella la polizia

La Verità: Sono una toga progressista / e vi spiego perché voterò sì

Il Mattino: Caos dazi, l’Ue rinvia l’intesa

il Quotidiano del Sud: Putin, sanzioni al palo / Orban ferma l’Europa

il manifesto: Il tempo / delle mele

Domani: Dazi, Trump minaccia l’Europa / «A chi fa giochetti li alzo di più»



