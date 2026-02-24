Sezioni
Cronaca
24/02/2026 12:00:00

Alcamo, il 5 marzo assemblea del Comitato NO F-35 Trapani-Birgi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771930570-0-alcamo-il-5-marzo-assemblea-del-comitato-no-f-35-trapani-birgi.jpg

Prosegue la mobilitazione contro gli F-35 e contro l’addestramento a Birgi per il loro utilizzo. Il Comitato No F-35 Trapani-Birgi ha convocato una nuova assemblea pubblica per organizzare le prossime iniziative sul territorio. L’appuntamento è fissato per il 5 marzo, alle ore 20, ad Alcamo, al Centro Marconi (Aula Rubino) in Corso VI Aprile 119. 

 

Al centro dell’incontro, la presenza degli F-35 all’aeroporto di Trapani-Birgi, lo scalo civile e militare “Vincenzo Florio” di Aeroporto di Trapani-Birgi, da anni al centro del dibattito locale sul ruolo della base e sull’intensificarsi delle attività militari.

 

Il comitato parla di “crescente partecipazione” alle riunioni e alle assemblee svolte nelle scorse settimane e richiama i volantinaggi organizzati in diversi comuni della Sicilia per sensibilizzare cittadini e amministrazioni locali.

 

La questione degli F-35 a Birgi si inserisce in un contesto più ampio che riguarda il rapporto tra territorio e servitù militari nella provincia di Trapani, un’area che storicamente ospita infrastrutture strategiche per la Difesa.

L’assemblea di Alcamo servirà a definire il calendario delle prossime iniziative. “Partecipate per dire no agli F-35 all’aeroporto di Trapani-Birgi: sottraiamo i nostri territori alla guerra e alle servitù militari. I territori appartengono a chi li abita”, è l’appello lanciato dal Comitato No F-35 Trapani-Birgi. Sarà possibile partecipare anche da remoto, richiedendo il collegamento via mail all’indirizzo f35birgi@anche.no.



