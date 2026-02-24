Buongiorno24 del 24 Febbraio 2026

24/02/2026 09:16:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca giudiziaria. Il gip di Trapani ha rinviato a giudizio con l’accusa di truffa ai danni dell’Unione Europea dieci persone, tra cui l’ex senatore ed ex deputato regionale Nino Papania. Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea, l’utilizzo di oltre 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo destinati alla formazione professionale. Secondo l’accusa, parte delle somme sarebbe stata impiegata per spese personali e per iniziative politiche. Il processo si aprirà il 24 marzo davanti al Tribunale di Trapani.

Restiamo sul fronte politico-istituzionale con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Niscemi, a un mese dalla frana che ha devastato una parte della città. Il Capo dello Stato ha sorvolato l’area colpita, ha visitato la zona rossa e ha incontrato cittadini e studenti delle scuole dichiarate inagibili. Dalla Regione arrivano i primi contributi per le famiglie sfollate, mentre prosegue il lavoro di messa in sicurezza.

Dal territorio al Mediterraneo. Continuano i ritrovamenti di corpi senza vita lungo le coste della provincia. A Pantelleria è stato recuperato un altro cadavere, mentre a Custonaci sono state sepolte due salme senza nome. Una tragedia che si inserisce in un quadro più ampio di vittime lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

Sul piano economico, la Regione ha firmato il decreto che proroga per cinque mesi il bonus caro voli: 15 milioni di euro per confermare lo sconto del 25% sui voli nazionali per i residenti siciliani.

Infine, il paradosso dell’acqua: quattro dighe piene dopo le piogge delle ultime settimane, ma con livelli oltre la soglia autorizzata per via di collaudi mancati o limitazioni strutturali. In diversi casi si procede con gli svuotamenti, mentre nei mesi estivi si parla di emergenza idrica.

