Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
24/02/2026 09:16:00

Buongiorno24 del 24 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/buongiorno24-del-24-febbraio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca giudiziaria. Il gip di Trapani ha rinviato a giudizio con l’accusa di truffa ai danni dell’Unione Europea dieci persone, tra cui l’ex senatore ed ex deputato regionale Nino Papania. Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura Europea, l’utilizzo di oltre 8,7 milioni di euro del Fondo sociale europeo destinati alla formazione professionale. Secondo l’accusa, parte delle somme sarebbe stata impiegata per spese personali e per iniziative politiche. Il processo si aprirà il 24 marzo davanti al Tribunale di Trapani.

 

Restiamo sul fronte politico-istituzionale con la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Niscemi, a un mese dalla frana che ha devastato una parte della città. Il Capo dello Stato ha sorvolato l’area colpita, ha visitato la zona rossa e ha incontrato cittadini e studenti delle scuole dichiarate inagibili. Dalla Regione arrivano i primi contributi per le famiglie sfollate, mentre prosegue il lavoro di messa in sicurezza.

 

Dal territorio al Mediterraneo. Continuano i ritrovamenti di corpi senza vita lungo le coste della provincia. A Pantelleria è stato recuperato un altro cadavere, mentre a Custonaci sono state sepolte due salme senza nome. Una tragedia che si inserisce in un quadro più ampio di vittime lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

 

Sul piano economico, la Regione ha firmato il decreto che proroga per cinque mesi il bonus caro voli: 15 milioni di euro per confermare lo sconto del 25% sui voli nazionali per i residenti siciliani.

Infine, il paradosso dell’acqua: quattro dighe piene dopo le piogge delle ultime settimane, ma con livelli oltre la soglia autorizzata per via di collaudi mancati o limitazioni strutturali. In diversi casi si procede con gli svuotamenti, mentre nei mesi estivi si parla di emergenza idrica.

 

Questi i temi al centro della puntata di oggi. Buongiorno24 è la nostra diretta quotidiana, dal lunedì al venerdì alle 9.30, per offrire un’informazione chiara e verificata e aiutare i lettori e gli ascoltatori a orientarsi tra le notizie. Sapere, per capire.

 



Cronaca | 2026-02-23 09:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/buongiorno24-del-23-febbraio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 23 Febbraio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Apriamo con la cronaca giudiziaria. La Corte d’Assise d’Appello...







Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo