Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
24/02/2026 09:25:00

Sciacalli in azione a Niscemi, affitti raddoppiati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771921559-0-sciacalli-in-azione-a-niscemi-affitti-raddoppiati.jpg

A Niscemi gli affitti aumentano nel giro di pochi giorni e l’emergenza abitativa si aggrava. Sono 275 le famiglie che hanno ricevuto dalla Regione il contributo per l’autonoma sistemazione, ma all’appello ne mancano ancora 190. Intanto, sul mercato immobiliare locale i canoni sono schizzati verso l’alto.

 

Negli ultimi giorni si sono registrati i primi accrediti dei sussidi destinati agli sfollati. Una boccata d’ossigeno attesa da settimane. Ma il quadro resta complesso. C’è chi, pur di rientrare in possesso di un tetto, è tornato nelle abitazioni danneggiate dal sisma del 1997 e che avrebbero dovuto essere demolite, rinunciando in passato ai rimborsi.

Il mercato, nel frattempo, si è adeguato alla domanda crescente. Fino al 24 gennaio per un appartamento si spendevano tra i 250 e i 350 euro al mese. Oggi per un contratto registrato si arriva a 450 euro, mentre per le locazioni in nero le cifre sono ancora più alte. Una dinamica che sta facendo discutere in città.

 

C’è chi denuncia richieste economiche sproporzionate. Una proprietaria, racconta uno degli sfollati, avrebbe chiesto 987 euro al mese, oltre al pagamento della spazzatura. Una proposta rifiutata. “Non possiamo permetterci queste cifre – spiegano – Preferiamo non firmare piuttosto che rischiare di non riuscire a pagare”.

L’aumento dei canoni ha acceso anche il dibattito pubblico. In molti parlano di sciacallaggio in un momento di difficoltà collettiva. I primi giorni dopo l’emergenza si era registrata una gara di solidarietà da parte di diversi proprietari. Ora, però, il clima è cambiato.

 

Delle 252 prime famiglie che hanno ricevuto il contributo mensile per l’affitto, altre 190 sono in attesa. Il Comune sta verificando le proposte di vendita degli immobili colpiti. “Non sappiamo ancora quando sarà ridotta la zona rossa – ha dichiarato il sindaco – Stiamo lavorando, ma non posso indicare una data”.

La ricostruzione resta legata ai fondi e agli iter burocratici. Nel frattempo, per centinaia di famiglie di Niscemi la priorità resta trovare una casa a prezzi sostenibili, in un mercato che nel giro di pochi giorni ha cambiato volto.



Cronaca | 2026-02-23 09:20:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/buongiorno24-del-23-febbraio-2026-250.jpg

Buongiorno24 del 23 Febbraio 2026

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Apriamo con la cronaca giudiziaria. La Corte d’Assise d’Appello...







Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo