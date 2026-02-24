Sezioni
Cronaca
24/02/2026 07:29:00

Sicilia: bimbo di tre anni muore in ospedale. Ci sono 15 indagati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/sicilia-bimbo-di-tre-anni-muore-in-ospedale-ci-sono-15-indagati-450.jpg

La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta dopo la morte di un bambino di 3 anni che ha perso la vita lo scorso 17 febbraio all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Il piccolo era ricoverato da 10 mesi nel reparto di Cardiochirurgia per una cardiopatia congenita e miocardite.

La famiglia del bambino, assistita dall'avvocato Antonio Cozza, ha presentato un esposto e sono stati iscritti nel registro degli indagati oltre 15 sanitari che hanno avuto in cura il piccolo. L'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, dovrà chiarire se la morte del bambino sia stata causata dalla gravità della patologia o da eventuali errori o ritardi nel percorso diagnostico-terapeutico.¹

Il bambino era stato trasferito a Taormina dall'ospedale di Catania il 2 aprile 2025, dove era stato ricoverato per uno scompenso cardiorespiratorio. Nonostante l'intervento chirurgico, le condizioni del piccolo non sono mai migliorate, e il suo cuore ha smesso di battere il 17 febbraio scorso.

Questa tragedia si aggiunge al caso di Domenico, morto dopo un errore nel trapianto di cuore, e solleva nuove preoccupazioni sulla sanità in Sicilia. 



