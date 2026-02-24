A Trapani la nona edizione della Rassegna Organistica "La Grassa"

24/02/2026 11:30:00

Giunta alla sua nona edizione, la Rassegna Organistica “La Grassa” si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi e qualificanti della città. Nata con l’obiettivo di valorizzare lo storico organo La Grassa custodito nella chiesa di San Pietro, la manifestazione ha saputo negli anni crescere per qualità artistica e prestigio degli interpreti, diventando un punto di riferimento nel panorama della musica sacra.



Il cartellone 2026 propone un percorso che intreccia tradizione e ricerca, con interpreti di primo piano del panorama musicale italiano e internazionale. Un programma che punta sulla qualità interpretativa e sulla forza espressiva del repertorio organistico e corale, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico-artistico che lo ospita.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano i cantanti trapanesi Valeria Saladino e Giovanni La Commare, affiancati dalle organiste Greta Culcasi, Elide d’Atri e Carmen

Pellegrino. Gli artisti daranno vita a un programma di intensa spiritualità, capace di coniugare rigore musicale ed emozione.



Spazio anche alla coralità con la partecipazione del Coro di Santo Stefano di Quisquina, che in alcuni brani si esibirà insieme al coro della parrocchia di San Pietro, in un

significativo momento di collaborazione tra realtà musicali del territorio. Evento di particolare rilievo sarà il ritorno a Trapani di due musicisti di fama internazionale,

Claudio Brizi e Johannes Geffert, protagonisti di un appuntamento dedicato alla grande tradizione musicale europea. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’ICIT Trapani e il Goethe Institut di Palermo, a sottolineare la dimensione culturale e internazionale della rassegna.



A completare il programma sarà Giovanni Acciai, figura di spicco del panorama musicale italiano, che alla guida dell’ensemble Ars Nova Cantandi proporrà un progetto speciale dedicato a Giovanni Legrenzi, nel quattrocentesimo anniversario della nascita del compositore. Non solo una stagione concertistica, dunque, ma un vero e proprio progetto culturale che mira alla tutela e alla valorizzazione di un bene artistico unico come l’organo La Grassa, rafforzando il legame tra musica, arte e territorio. Una rassegna che, anno dopo anno, continua a crescere e a consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale trapanese.



