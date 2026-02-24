Itinerario dei Misteri 2026 a Trapani: percorso ufficiale e vie del centro storico

24/02/2026 10:36:00

La Settimana Santa entra nel vivo con la pubblicazione dell’itinerario dei Misteri 2026, uno degli appuntamenti religiosi e culturali più sentiti della città. La Processione dei Misteri di Trapani, in programma per venerdì 3 aprile 2026, attraverserà esclusivamente le vie del centro storico, nel rispetto dell’alternanza con via Fardella adottata dal 2011 nella definizione del percorso.

Anche per il 2026, a causa dei lavori di restauro che interessano la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, i Sacri Gruppi partiranno e faranno rientro dalla Chiesa del Collegio, sede temporanea della processione. La partenza è prevista alle ore 14:00, subito dopo il rito della Discesa dalla Croce, dando avvio a un cammino che accompagnerà la città per l’intera notte fino al rientro previsto alle 08:30 del mattino successivo.

Il percorso si snoderà tra le principali arterie del centro storico, trasformando Trapani in un grande palcoscenico all’aperto. Bande musicali, ceti, Maestranze e fedeli accompagneranno i venti Sacri Gruppi lungo un itinerario che unisce spiritualità, tradizione e identità cittadina, attirando ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Per chi desidera organizzare il soggiorno in città, tutte le informazioni utili su eventi, itinerari e accoglienza sono disponibili sul portale turistico di Trapani, dove è possibile trovare anche suggerimenti su dove dormire a Trapani durante i giorni della Settimana Santa.

Di seguito l’itinerario ufficiale della processione.

Andata (uscita ore 14:00)

via Tintori

via Nunzio Nasi

via Custonaci

via Corallai

Piazza Jolanda

Corso Vittorio Emanuele

via Libertà

via Torrearsa

via Teatro

Piazza Scarlatti

via Argentieri

Piazza Notai

via Cuba

Piazza Cuba

via Barone Sieri Pepoli

via Garibaldi

Piazza Municipio

via XXX Gennaio

via Osorio

via Mazzini

via Scontrino

piazza Vittorio Emanuele (Sosta)

PAUSA

Ripartenza e ritorno

viale Regina Margherita

via Palmerio Abate

via Bastioni

via Mercé

via Aperta

via Magistrale

via San Michele

via Santa Elisabetta

Corso Italia

piazza Scarlatti

via Sant’Agostino

Piazza Sant’Agostino

via Torrearsa

Corso Vittorio Emanuele

via Tintori

via Nunzio Nasi

via Serisso

via San Francesco d’Assisi

via Barlotta

via Tartaglia

viale Duca d’Aosta

via Cristoforo Colombo

via Silva

via Piloti

Largo delle Ninfe

via Carolina

Corso Vittorio Emanuele

via Papa XXIII

Piazza Matteotti

via Libertà

via Mancina

Corso Vittorio Emanuele

Il rientro nella Chiesa del Collegio è previsto alle ore 08:30, al termine di una delle manifestazioni religiose più lunghe e partecipate d’Italia, capace ogni anno di unire fede, tradizione e forte identità cittadina.



