Itinerario dei Misteri 2026 a Trapani: percorso ufficiale e vie del centro storico
La Settimana Santa entra nel vivo con la pubblicazione dell’itinerario dei Misteri 2026, uno degli appuntamenti religiosi e culturali più sentiti della città. La Processione dei Misteri di Trapani, in programma per venerdì 3 aprile 2026, attraverserà esclusivamente le vie del centro storico, nel rispetto dell’alternanza con via Fardella adottata dal 2011 nella definizione del percorso.
Anche per il 2026, a causa dei lavori di restauro che interessano la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, i Sacri Gruppi partiranno e faranno rientro dalla Chiesa del Collegio, sede temporanea della processione. La partenza è prevista alle ore 14:00, subito dopo il rito della Discesa dalla Croce, dando avvio a un cammino che accompagnerà la città per l’intera notte fino al rientro previsto alle 08:30 del mattino successivo.
Il percorso si snoderà tra le principali arterie del centro storico, trasformando Trapani in un grande palcoscenico all’aperto. Bande musicali, ceti, Maestranze e fedeli accompagneranno i venti Sacri Gruppi lungo un itinerario che unisce spiritualità, tradizione e identità cittadina, attirando ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.
Per chi desidera organizzare il soggiorno in città, tutte le informazioni utili su eventi, itinerari e accoglienza sono disponibili sul portale turistico di Trapani, dove è possibile trovare anche suggerimenti su dove dormire a Trapani durante i giorni della Settimana Santa.
Di seguito l’itinerario ufficiale della processione.
Andata (uscita ore 14:00)
via Tintori via Nunzio Nasi via Custonaci via Corallai Piazza Jolanda Corso Vittorio Emanuele via Libertà via Torrearsa via Teatro Piazza Scarlatti via Argentieri Piazza Notai via Cuba Piazza Cuba via Barone Sieri Pepoli via Garibaldi Piazza Municipio via XXX Gennaio via Osorio via Mazzini via Scontrino piazza Vittorio Emanuele (Sosta)
PAUSA
Ripartenza e ritorno
viale Regina Margherita via Palmerio Abate via Bastioni via Mercé via Aperta via Magistrale via San Michele via Santa Elisabetta Corso Italia piazza Scarlatti via Sant’Agostino Piazza Sant’Agostino via Torrearsa Corso Vittorio Emanuele via Tintori via Nunzio Nasi via Serisso via San Francesco d’Assisi via Barlotta via Tartaglia viale Duca d’Aosta via Cristoforo Colombo via Silva via Piloti Largo delle Ninfe via Carolina Corso Vittorio Emanuele via Papa XXIII Piazza Matteotti via Libertà via Mancina Corso Vittorio Emanuele
Il rientro nella Chiesa del Collegio è previsto alle ore 08:30, al termine di una delle manifestazioni religiose più lunghe e partecipate d’Italia, capace ogni anno di unire fede, tradizione e forte identità cittadina.
