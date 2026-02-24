Sezioni
Cultura
24/02/2026 10:36:00

Itinerario dei Misteri 2026 a Trapani: percorso ufficiale e vie del centro storico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771926262-0-itinerario-dei-misteri-2026-a-trapani-percorso-ufficiale-e-vie-del-centro-storico.jpg

La Settimana Santa entra nel vivo con la pubblicazione dell’itinerario dei Misteri 2026, uno degli appuntamenti religiosi e culturali più sentiti della città. La Processione dei Misteri di Trapani, in programma per venerdì 3 aprile 2026, attraverserà esclusivamente le vie del centro storico, nel rispetto dell’alternanza con via Fardella adottata dal 2011 nella definizione del percorso.

 

Anche per il 2026, a causa dei lavori di restauro che interessano la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, i Sacri Gruppi partiranno e faranno rientro dalla Chiesa del Collegio, sede temporanea della processione. La partenza è prevista alle ore 14:00, subito dopo il rito della Discesa dalla Croce, dando avvio a un cammino che accompagnerà la città per l’intera notte fino al rientro previsto alle 08:30 del mattino successivo.

 

Il percorso si snoderà tra le principali arterie del centro storico, trasformando Trapani in un grande palcoscenico all’aperto. Bande musicali, ceti, Maestranze e fedeli accompagneranno i venti Sacri Gruppi lungo un itinerario che unisce spiritualità, tradizione e identità cittadina, attirando ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

 

Per chi desidera organizzare il soggiorno in città, tutte le informazioni utili su eventi, itinerari e accoglienza sono disponibili sul portale turistico di Trapani, dove è possibile trovare anche suggerimenti su dove dormire a Trapani durante i giorni della Settimana Santa.

 

Di seguito l’itinerario ufficiale della processione.

 

 

Andata (uscita ore 14:00)

via Tintori
via Nunzio Nasi
via Custonaci
via Corallai
Piazza Jolanda
Corso Vittorio Emanuele
via Libertà
via Torrearsa
via Teatro
Piazza Scarlatti
via Argentieri
Piazza Notai
via Cuba
Piazza Cuba
via Barone Sieri Pepoli
via Garibaldi
Piazza Municipio
via XXX Gennaio
via Osorio
via Mazzini
via Scontrino
piazza Vittorio Emanuele (Sosta)

 

PAUSA

 

Ripartenza e ritorno

viale Regina Margherita
via Palmerio Abate
via Bastioni
via Mercé
via Aperta
via Magistrale
via San Michele
via Santa Elisabetta
Corso Italia
piazza Scarlatti
via Sant’Agostino
Piazza Sant’Agostino
via Torrearsa
Corso Vittorio Emanuele
via Tintori
via Nunzio Nasi
via Serisso
via San Francesco d’Assisi
via Barlotta
via Tartaglia
viale Duca d’Aosta
via Cristoforo Colombo
via Silva
via Piloti
Largo delle Ninfe
via Carolina
Corso Vittorio Emanuele
via Papa XXIII
Piazza Matteotti
via Libertà
via Mancina
Corso Vittorio Emanuele

 

Il rientro nella Chiesa del Collegio è previsto alle ore 08:30, al termine di una delle manifestazioni religiose più lunghe e partecipate d’Italia, capace ogni anno di unire fede, tradizione e forte identità cittadina.



