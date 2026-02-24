"In vino veritas", con Pina Mandina

24/02/2026 10:39:00

Una scuola che cambia, una generazione che chiede spazio, un confronto che non può più essere rimandato.

Nel nuovo episodio di “In vino Veritas”, il podcast condotto da Valentina Colli e Danilo Orlando, si parla di giovani, futuro e responsabilità collettive.

Ospite della puntata è Pina Mandina, Dirigente Scolastica dell’Istituto superiore Ignazio e Vincenzo Florio.

Come sempre, la conversazione nasce attorno a un calice di vino, nella cornice dell’Enoteca Ostinati di Sonia La Barbera e Leo Accardo. Il tono è quello di una chiacchierata tra amici, ma i temi sono tutt’altro che leggeri.

Le novità del “Florio”

Si parte dalle trasformazioni che riguardano l’istituto “Florio”: nuovi indirizzi, progettualità, sfide organizzative.

Mandina racconta una scuola che prova a stare al passo con i tempi, che intercetta le esigenze del territorio e che cerca di offrire strumenti concreti agli studenti.

Formazione, competenze, dialogo con il mondo del lavoro: parole che tornano spesso nel corso dell’intervista.

Il confronto (e scontro) generazionale

Non manca il tema più delicato: il rapporto tra adulti e ragazzi.

C’è una distanza? C’è un’incomprensione? O forse, semplicemente, manca il tempo per ascoltarsi davvero?

La dirigente non si sottrae. Parla di responsabilità educative condivise, di famiglie, di social, di aspettative spesso troppo alte o troppo basse. E invita a non cedere alla retorica dei “giovani di oggi”, ma a guardare ai ragazzi come risorsa e non come problema.

Una società che offra più opportunità

Il cuore della puntata è forse qui: quale società stiamo costruendo per i nostri figli?

Mandina propone una visione chiara: servono opportunità reali, percorsi di crescita, fiducia. E serve una scuola che non sia solo luogo di istruzione, ma spazio di comunità.

Tra un sorso e l’altro – sempre “sobriamente” – si riflette sul futuro di Trapani, sulle energie presenti nel territorio e sulla necessità di fare rete.

“In vino Veritas” continua così il suo viaggio tra storie, persone e idee.

Con la convinzione che, a volte, davanti a un buon calice, le verità vengano fuori più facilmente.



