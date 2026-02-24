Sezioni
×
Cultura
24/02/2026 10:39:00

"In vino veritas", con Pina Mandina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/in-vino-veritas-con-pina-mandina-450.png

Una scuola che cambia, una generazione che chiede spazio, un confronto che non può più essere rimandato.
Nel nuovo episodio di “In vino Veritas”, il podcast condotto da Valentina Colli e Danilo Orlando, si parla di giovani, futuro e responsabilità collettive.

Ospite della puntata è Pina Mandina, Dirigente Scolastica dell’Istituto superiore Ignazio e Vincenzo Florio.

Come sempre, la conversazione nasce attorno a un calice di vino, nella cornice dell’Enoteca Ostinati di Sonia La Barbera e Leo Accardo. Il tono è quello di una chiacchierata tra amici, ma i temi sono tutt’altro che leggeri.

 

Le novità del “Florio”

 

Si parte dalle trasformazioni che riguardano l’istituto “Florio”: nuovi indirizzi, progettualità, sfide organizzative.
Mandina racconta una scuola che prova a stare al passo con i tempi, che intercetta le esigenze del territorio e che cerca di offrire strumenti concreti agli studenti.

Formazione, competenze, dialogo con il mondo del lavoro: parole che tornano spesso nel corso dell’intervista.

 

Il confronto (e scontro) generazionale

 

Non manca il tema più delicato: il rapporto tra adulti e ragazzi.
C’è una distanza? C’è un’incomprensione? O forse, semplicemente, manca il tempo per ascoltarsi davvero?

La dirigente non si sottrae. Parla di responsabilità educative condivise, di famiglie, di social, di aspettative spesso troppo alte o troppo basse. E invita a non cedere alla retorica dei “giovani di oggi”, ma a guardare ai ragazzi come risorsa e non come problema.

 

Una società che offra più opportunità

 

Il cuore della puntata è forse qui: quale società stiamo costruendo per i nostri figli?
Mandina propone una visione chiara: servono opportunità reali, percorsi di crescita, fiducia. E serve una scuola che non sia solo luogo di istruzione, ma spazio di comunità.

Tra un sorso e l’altro – sempre “sobriamente” – si riflette sul futuro di Trapani, sulle energie presenti nel territorio e sulla necessità di fare rete.

“In vino Veritas” continua così il suo viaggio tra storie, persone e idee.
Con la convinzione che, a volte, davanti a un buon calice, le verità vengano fuori più facilmente.

 

 

 



