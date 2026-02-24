Marsala, domenica tra mosaici e Nave Punica: doppio tour a Capo Boeo

24/02/2026 15:00:00

Una giornata interamente dedicata alla scoperta dell’antica Lilibeo. È il programma proposto per domenica 1 marzo da ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica, che organizza due appuntamenti guidati da archeologi tra Capo Boeo e il museo cittadino.

L’iniziativa punta a valorizzare uno dei patrimoni storici più rilevanti di Marsala, cuore dell’antica città punico-romana, in un’area che continua ad attirare visitatori e studiosi.

Passeggiata tra i mosaici di Lilibeo

Il primo appuntamento è in programma dalle 10 alle 13 nell’area archeologica di Capo Boeo. Il percorso, guidato da un archeologo, porterà i partecipanti lungo la Plateia Aelia, principale asse viario di età romana, fino alle domus che custodiscono alcuni dei mosaici più raffinati della Sicilia occidentale.

Si visiterà la domus sotto il Cine Impero, con i suoi pavimenti decorati, e la domus dell’insula I, caratterizzata da ambienti termali e mosaici di stile africano, testimonianza dei legami tra Lilibeo e le province del Nord Africa.

Il tour toccherà anche le fortificazioni sul mare, che resistettero agli assedi di Dionisio I e Pirro e ai lunghi nove anni della Prima Guerra Punica. Tappa finale all’Antro della Sibilla, ipogeo legato ai culti oracolari e alla fondazione della città, situato sotto la Chiesa di San Giovanni al Boeo.

L’appuntamento è fissato all’ingresso dell’area archeologica di Capo Boeo, in viale Vittorio Veneto, davanti a Porta Nuova. Il ticket è di 10 euro, ridotto a 6 euro per gli under 15.

Nel pomeriggio al Museo Baglio Anselmi

Alle 16.30 il percorso prosegue al Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi, affacciato sul mare di Capo Boeo.

Qui i visitatori saranno guidati alla scoperta del celebre relitto punico, un unicum al mondo che racconta le battaglie della Prima Guerra Punica, combattuta anche nelle acque delle Egadi. Spazio poi a ceramiche, epigrafi, mosaici e oggetti della vita quotidiana dell’antica Lilibeo, con approfondimenti sulla topografia urbana tra età punica, romana e bizantina.

Dal baglio ottocentesco che ospita il museo si apre inoltre la vista sullo Stagnone, scenario naturale che completa il racconto storico di un territorio dove archeologia e paesaggio continuano a intrecciarsi.

Una domenica, dunque, all’insegna della memoria storica di Marsala, tra mare, mosaici e testimonianze che riportano indietro di oltre duemila anni.



