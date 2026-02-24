Trapani, Piergiorgio Morosini presenta “Mani legate” alla Biblioteca Fardelliana

24/02/2026 17:24:00

Un confronto pubblico su giustizia, politica e riforma costituzionale. Venerdì 27 febbraio alle ore 17.00 alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, Piergiorgio Morosini presenterà il libro “Mani legate”, scritto insieme ad Antonella Mascali e pubblicato da PaperFirst.

Il volume, dal sottotitolo “La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia”, affronta uno dei temi più discussi del momento: la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, al centro del dibattito politico e giuridico alla vigilia del referendum.

Secondo gli autori, la riforma – nota come proposta Meloni-Nordio – non si limiterebbe a ridefinire l’organizzazione interna della magistratura, ma inciderebbe sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Un cambiamento che, sostengono, potrebbe avere riflessi diretti sulla qualità della democrazia e sulle garanzie di indipendenza della magistratura previste dalla Costituzione del 1948.

Nel libro si pongono interrogativi centrali: la separazione delle carriere renderà davvero la giustizia più efficiente? Saremo tutti uguali davanti alla legge? Esisteranno ancora argini all’arbitrio del potere politico? Le risposte vengono sviluppate attraverso riferimenti a riforme recenti, vicende giudiziarie del passato e del presente, esperienze internazionali e il confronto con il dibattito aperto sin dai tempi di Mani Pulite.

All’incontro dialogherà con l’autore l’avv. Paolo Paladino, mentre a moderare sarà l’avv. Noemi Genovese.



