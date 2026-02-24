Pantelleria: c'è il via libera della Giunta Comunale per il Borgo Genius Loci De.Co.

24/02/2026 08:00:00

Pantelleria punta sulla propria identità. La Giunta comunale guidata dal sindaco Fabrizio D'Ancona ha deliberato l’avvio della procedura per l’istituzione del Borgo Genius Loci De.Co., la Denominazione Comunale che mira a riconoscere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dell’isola.

Si tratta di un passaggio amministrativo che apre un percorso strutturato per tutelare saperi tradizionali, produzioni agroalimentari, paesaggi storici, pratiche comunitarie e memoria collettiva. L’obiettivo è dotare il Comune di uno strumento capace di rafforzare la governance locale e sostenere lo sviluppo territoriale partendo dalle specificità identitarie.

La De.Co., in questa visione, non è soltanto un marchio di riconoscimento. Diventa un dispositivo culturale e strategico: tutela del patrimonio, promozione delle filiere corte, sostegno alle economie di prossimità e consolidamento del senso di appartenenza della comunità.

Pantelleria rappresenta un contesto emblematico per questo modello. Il paesaggio agricolo, i dammusi, le tecniche tradizionali e le eccellenze enogastronomiche costituiscono un sistema identitario riconosciuto anche fuori dall’isola. Basti pensare alla vite ad alberello, pratica agricola già valorizzata a livello internazionale, o al giardino pantesco, simboli di un equilibrio antico tra uomo e territorio.

La delibera prevede l’avvio di un percorso partecipativo che coinvolgerà istituzioni, produttori, associazioni, operatori culturali e cittadini. Passaggio centrale sarà l’organizzazione di un’audizione pubblica di presentazione, momento necessario per il riconoscimento formale.

L’iniziativa si inserisce in continuità con le strategie nazionali di valorizzazione dei borghi e con le esperienze della Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci De.Co., rafforzando il ruolo di Pantelleria come laboratorio di innovazione territoriale fondata sulla cultura del luogo.

La storia dell’isola, abitata fin dalla preistoria e crocevia di civiltà mediterranee – dai Fenici ai Romani, dagli Arabi ai Normanni – è il terreno su cui si innesta questo percorso. La dominazione araba ha inciso profondamente su tecniche agricole e assetto insediativo, lasciando eredità ancora visibili nell’architettura rurale e nei sistemi di raccolta dell’acqua.

Tra Ottocento e Novecento l’emigrazione e il consolidamento agricolo hanno segnato l’economia locale, con viticoltura e cappero divenuti pilastri produttivi. Il secondo conflitto mondiale ha inciso sulla morfologia urbana, mentre nel dopoguerra è cresciuta la dimensione turistica, progressivamente integrata con il paesaggio e l’identità agricola. Con il Borgo Genius Loci De.Co., Pantelleria prova ora a mettere a sistema questa eredità, trasformando il proprio Genius Loci in leva di sviluppo sostenibile e tutela delle unicità che rendono l’isola un caso speciale nel panorama siciliano e mediterraneo.



