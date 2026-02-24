Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
24/02/2026 08:00:00

Pantelleria: c'è il via libera della Giunta Comunale per il Borgo Genius Loci De.Co.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/pantelleria-c-e-il-via-libera-della-giunta-comunale-per-il-borgo-genius-loci-de-co-450.jpg

Pantelleria punta sulla propria identità. La Giunta comunale guidata dal sindaco Fabrizio D'Ancona ha deliberato l’avvio della procedura per l’istituzione del Borgo Genius Loci De.Co., la Denominazione Comunale che mira a riconoscere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dell’isola.

 

Si tratta di un passaggio amministrativo che apre un percorso strutturato per tutelare saperi tradizionali, produzioni agroalimentari, paesaggi storici, pratiche comunitarie e memoria collettiva. L’obiettivo è dotare il Comune di uno strumento capace di rafforzare la governance locale e sostenere lo sviluppo territoriale partendo dalle specificità identitarie.

 

La De.Co., in questa visione, non è soltanto un marchio di riconoscimento. Diventa un dispositivo culturale e strategico: tutela del patrimonio, promozione delle filiere corte, sostegno alle economie di prossimità e consolidamento del senso di appartenenza della comunità.

Pantelleria rappresenta un contesto emblematico per questo modello. Il paesaggio agricolo, i dammusi, le tecniche tradizionali e le eccellenze enogastronomiche costituiscono un sistema identitario riconosciuto anche fuori dall’isola. Basti pensare alla vite ad alberello, pratica agricola già valorizzata a livello internazionale, o al giardino pantesco, simboli di un equilibrio antico tra uomo e territorio.

 

La delibera prevede l’avvio di un percorso partecipativo che coinvolgerà istituzioni, produttori, associazioni, operatori culturali e cittadini. Passaggio centrale sarà l’organizzazione di un’audizione pubblica di presentazione, momento necessario per il riconoscimento formale.

L’iniziativa si inserisce in continuità con le strategie nazionali di valorizzazione dei borghi e con le esperienze della Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci De.Co., rafforzando il ruolo di Pantelleria come laboratorio di innovazione territoriale fondata sulla cultura del luogo.

 

La storia dell’isola, abitata fin dalla preistoria e crocevia di civiltà mediterranee – dai Fenici ai Romani, dagli Arabi ai Normanni – è il terreno su cui si innesta questo percorso. La dominazione araba ha inciso profondamente su tecniche agricole e assetto insediativo, lasciando eredità ancora visibili nell’architettura rurale e nei sistemi di raccolta dell’acqua.

Tra Ottocento e Novecento l’emigrazione e il consolidamento agricolo hanno segnato l’economia locale, con viticoltura e cappero divenuti pilastri produttivi. Il secondo conflitto mondiale ha inciso sulla morfologia urbana, mentre nel dopoguerra è cresciuta la dimensione turistica, progressivamente integrata con il paesaggio e l’identità agricola. Con il Borgo Genius Loci De.Co., Pantelleria prova ora a mettere a sistema questa eredità, trasformando il proprio Genius Loci in leva di sviluppo sostenibile e tutela delle unicità che rendono l’isola un caso speciale nel panorama siciliano e mediterraneo.

 









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo