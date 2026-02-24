Sezioni
Cultura

Religioni
24/02/2026 11:17:00

Alcamo, messa per la Cattedra di San Pietro: al via le celebrazioni mensili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/alcamo-messa-per-la-cattedra-di-san-pietro-al-via-le-celebrazioni-mensili-450.jpg

Ad Alcamo la festività liturgica della Cattedra di San Pietro diventa anche l’occasione per consolidare un percorso di ritorno alla vita religiosa in uno dei luoghi storici della città. Martedì 24 febbraio, alle 17.30, nella chiesa di San Pietro Apostolo in via Barone San Giuseppe, sarà celebrata una messa presieduta dal vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli.

La celebrazione segna l’avvio di un calendario di appuntamenti liturgici mensili programmati, a partire da febbraio 2026, dall’Arcipretura di Alcamo e dalla Diocesi di Trapani insieme all’IPAB Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro. Il progetto nasce nel solco di quanto avvenuto lo scorso anno: il 22 febbraio 2025, proprio in coincidenza con la festa della Cattedra di San Pietro, la chiesa era stata riaperta al culto dopo 70 anni.

Alla cerimonia è annunciata la presenza delle istituzioni cittadine: il vicesindaco Alberto Donato, il presidente del Consiglio comunale Saverio Messana e il commissario straordinario dell’IPAB Vito Giuliana. L’iniziativa viene presentata come parte di un percorso di valorizzazione delle attività religiose e, insieme, come un’occasione per gli alcamesi di riappropriarsi di spazi legati alla fede, alla tradizione e al patrimonio architettonico.

La chiesa di San Pietro Apostolo è considerata tra le più antiche della città: risalirebbe alla fine del Trecento, fu riedificata a metà Seicento e successivamente ampliata nel Settecento su progetto dell’architetto Giovanni Biagio Amico.

La festa della Cathedra Petri, ricordata dalla liturgia, richiama il significato simbolico dell’autorità di Pietro nella Chiesa: la tradizione lega questa ricorrenza alla Cattedra di San Pietro, la reliquia custodita nell’abside della Basilica di San Pietro a Roma, considerata segno della missione del primo Papa.

La chiesa alcamese è inoltre annessa all’IPAB Opere Pie Pastore e San Pietro, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che porta avanti attività connesse all’ospitalità e all’educazione di minori in condizioni economiche disagiate.

 









