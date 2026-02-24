Trapani, il Distretto Turistico avvia un percoso formativo gratuito per gli operatori

24/02/2026 20:00:00

Un percorso formativo gratuito per rafforzare competenze e competitività del sistema turistico locale. È l’iniziativa promossa dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale, che dal 3 al 17 marzo 2026 organizza a Trapani un ciclo di incontri rivolti a operatori turistici, strutture alberghiere ed extralberghiere, gestori di locazioni e stakeholder del territorio.

L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti concreti per orientarsi tra marketing, gestione e normative in un settore che negli ultimi anni, anche nel Trapanese, ha registrato una crescita significativa ma anche nuove complessità.

«Negli ultimi mesi abbiamo raccolto sollecitazioni, criticità e proposte da parte di operatori e professionisti del settore – spiega la presidente del Distretto, Rosalia D’Alì –. Dall’ascolto nasce un’azione concreta: un percorso di formazione specifico, pensato su misura per le esigenze del nostro territorio e completamente gratuito».

L’auspicio, aggiunge D’Alì, è che l’iniziativa possa diventare un appuntamento stabile di aggiornamento e confronto a supporto dell’intero sistema turistico locale.

Due moduli, tra strategia e normativa

Il corso si articola in due moduli, frequentabili anche singolarmente.

Il primo è dedicato alla formazione strategica: marketing territoriale, gestione del prodotto turistico, analisi delle tendenze 2026 e social media marketing. Temi centrali in una provincia che punta sempre più su destagionalizzazione, promozione integrata e valorizzazione delle eccellenze locali, dalle Egadi all’entroterra.

Il secondo modulo affronta invece la parte giuridico-amministrativa: normativa europea, nazionale e regionale, contratti e regolamentazioni turistiche. Un ambito particolarmente delicato per chi gestisce strutture ricettive e locazioni brevi, alla luce dei continui aggiornamenti normativi.

Sede e iscrizioni

Le lezioni si terranno nella sede di Sicindustria, in via Mafalda di Savoia 26, a Trapani.

Gli associati del Distretto e gli operatori dei Comuni aderenti avranno priorità di accesso, ma è possibile iscriversi anche a singoli moduli. Le iscrizioni sono obbligatorie e già aperte tramite il link dedicato.

Un’iniziativa che rientra nel Piano operativo 2026 e che punta a rafforzare la rete degli operatori turistici del territorio, in una fase in cui qualità dei servizi e aggiornamento professionale diventano leve decisive per competere nel mercato.



