Cittadinanza
25/02/2026 11:24:00

Marsala ancora senz’acqua: guasto alla condotta, stop per almeno 48 ore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772015279-0-marsala-ancora-senz-acqua-guasto-alla-condotta-stop-per-almeno-48-ore.jpg

Ancora una volta rubinetti a rischio a Marsala.
Ancora una volta un guasto alla rete idrica.
E ancora una volta cittadini e attività costretti a fare i conti con interruzioni e disagi.

Il Settore Lavori Pubblici del Comune ha rilevato un danno alla condotta che collega via Mazara e via Tunisi, nel tratto della cosiddetta “via Agnello”, in contrada Ciancio.

 

Dove si è verificato il guasto

 

Il tratto interessato è quello che attraversa contrada Ciancio, punto nevralgico per l’alimentazione idrica sia del versante sud sia di parte del centro urbano.

Secondo quanto comunicato dal Comune, il danno è stato individuato lungo la condotta principale che garantisce il collegamento tra via Mazara e via Tunisi.

 

Lavori in corso, ma l’acqua sarà sospesa

 

Tecnici e operai del Servizio Idrico sono già al lavoro per la riparazione.

Al momento l’erogazione prosegue regolarmente sia nel versante sud sia nel centro urbano. Ma si tratta di una situazione temporanea.

L’acqua sarà infatti interrotta a partire da questo pomeriggio e per almeno 48 ore.

Il tempo necessario – spiegano dagli uffici – per consentire l’adesione della resina sulla condotta riparata e garantirne la tenuta. Solo dopo questa fase tecnica potrà partire la graduale riattivazione dell’erogazione nelle zone interessate.

 

Due giorni di stop: cosa aspettarsi

 

La sospensione potrebbe durare non meno di due giorni.

Il ripristino non sarà immediato: l’erogazione tornerà progressivamente nelle aree coinvolte, man mano che verranno effettuate le verifiche sulla stabilità dell’intervento.

Per i cittadini, ancora una volta, si prospettano ore complicate: scorte d’acqua da organizzare, serbatoi da riempire, attività commerciali e famiglie costrette a rivedere la propria routine.

Seguiranno aggiornamenti ufficiali da parte del Comune sulle tempistiche precise e sulle eventuali ulteriori zone interessate dal disservizio.

 









