25 Febbraio: aerei Usa contro l'Iran, parla Trump, nuovi dazi, Sanremo al via

25/02/2026 07:05:00

E' il 25 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Gli Usa nelle ultime settimane hanno schierato oltre 150 aerei in basi adatte ad un eventuale attacco all’Iran. Uno schieramento tale non si vedeva dai tempi appena precedenti l’attacco all’Iraq nel 2003

• L’Iran starebbe comprando missili da crociera dalla Cina

• Stanotte Trump ha fatto il tradizionale discorso al Congresso sullo Stato dell’Unione. È stato il più lungo mai fatto da un presidente statunitense: è durato un’ora e 48 minuti. Ha detto un po’ le solite cose, con molta retorica. Ha fatto entrare la squadra di hockey maschile, accolta dagli applausi

• I nuovi dazi commerciali statunitensi sono entrati in vigore al 10 per cento. E intanto la FedEx ha fatto causa al governo chiedendo il rimborso di quelli pagati finora

• In uno degli Epstein files compare una mail del 2020 in cui ci si riferisce alla morte del finanziere con la parola «omicidio»

• La Russia ha avviato un’indagine penale per terrorismo nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov

• A Mosca un attentato kamikaze ha ucciso un agente di 34 anni

• Zelens’kyj ha chiesto all’Europa una «data chiara per l’adesione dell’Ucraina all’Ue, il 2027». Ieri a Kiev, per il quarto anniversario dell’invasione russa, c’erano solo premier minori e nessun americano

• Ieri a Sanremo i primi 5 classificati sono stati, in ordine casuale: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini

• Accademici e dipendenti di società informatiche italiani sono indagati dalla Procura europea per aver fatto la cresta su fondi Ue

• Una commessa della Coin della stazione Termini di Roma passava merci gratis a poliziotti e altri membri delle forze dell’ordine, per un valore complessivo di 184 mila euro. Gli indagati sono 44, 21 di loro sono agenti

• Il poliziotto Cinturrinosi, arrestato per l’omicidio di Rogoredo, si è scusato per «aver sporcato la divisa»



• L’ex assessore leghista di Voghera Massimo Adriatici è stato condannato per omicidio volontario a 12 anni. Nel 2021 sparò a un uomo molesto per strada

• Dopo due giorni in coma, è morto il bambino di 5 mesi caduto sulle scale di casa a Chieri (Torino). La madre, che lo teneva in braccio, è indagata per omicidio colposo

• Un detenuto del carcere di Marino del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, si è suicidato ingerendo farmaci

• Un uomo ha perso la vita nello scontro tra uno yacht e una pilotina nel porto di Livorno

• Un signore è morto soffocato da un boccone di cibo mentre cenava in un ristorante di Montecatini Terme

• In una scuola di Pietra Ligure un bambino di 9 anni è caduto da 4 metri di altezza dopo che la ringhiera alla quale si era appoggiato ha ceduto. È in ospedale ma non in pericolo di vita

• Rispondendo a un giornalista, Fazzolari ha lasciato intendere che Putin voterebbe «No» al referendum

• L’Inps ha rilevato che le donne hanno salari inferiori del 25 per cento rispetto agli uomini, e pensioni più basse del 44 per cento

• Si è dimessa la direttrice del Louvre

• Fiumicino è stato premiato come miglior aeroporto europeo per il nono anno di fila

• Le quotazioni del cacao sono scese a 3.100 dollari per tonnellata, sui minimi degli ultimi due anni e mezzo

• Il Garante della privacy ha vietato ad Amazon di schedare i dipendenti dello stabilimento di Passo Corese (Rieti)

• Nonostante i disordini per la morte di El Mencho, la presidente del Messico ha rassicurato sullo svolgersi regolare dei prossimi Mondiali (e anche dei play-off, che dovranno giocarsi a marzo a Guadalajara, roccaforte del cartello del defunto narcos)

• Oggi il premier indiano Modi arriverà in Israele per una visita ufficiale di due giorni

• La regina Camilla ha ricevuto Gisèle Pelicot per un tè a Clarence House

• Il centro di Gjadër in Albania è quasi pieno: ci sono circa 90 migranti, e quasi tutti da Paesi con cui l’Italia non ha accordi per i rimpatri

• Alla Camera la maggioranza ha bocciato il testo presentato dalle opposizioni sul congedo parentale paritario obbligatorio perché mancano i fondi

• Da oggi entra in vigore il decreto sicurezza

• Il giocatore del Marocco e del Psg Achraf Hakimi è stato convocato a processo per stupro

• In Champions l’Inter ha perso contro il Bodo per 2 a 1

• Mani ignote hanno sparso letame sul passo carraio del centro di allenamento del Torino

• C’è anche il libro italiano The Duke di Matteo Melchiorre tra i candidati all’International Booker Prize

• Sono morti l’attore statunitense Robert Carradine (71 anni), suicidatosi dopo anni di bipolarismo, il pubblicitario e editore francese Lionel Chouchan (88), il fondatore della rivista d’arte Flash Art Giancarlo Politi (89), la compositrice francese Éliane Radigue (94), una delle prime carabiniere donna Mariangela Spedicato (51)



Titoli

Corriere della Sera: «Via la divisa a quell’agente»

la Repubblica: Europa a Kiev / “La Russia / sta perdendo”

La Stampa: Vannacci con l’AfD, gelo Meloni

Il Sole 24 Ore: Sconti fiscali sugli aumenti contrattuali, / da aprile 4 milioni di stipendi più alti

Avvenire: Sostegno e promesse

Il Messaggero: «L’Ucraina non resta sola»

Il Giornale: Contrordine compagni / Il Cpr in Albania funziona

Leggo: L’Europa a Kiev: «Putin non ha vinto»

Qn: Sanremo / e sandoCan

Il Fatto: Nordio vuole decidere / su quali reati indagare

Libero: Scoop del Pd sui migranti: / il centro in Albania funziona

La Verità: Lady Conte in bolletta

Il Mattino: Il cuore di Domenico in un box da campeggio

il Quotidiano del Sud: Con Kiev e senza Budapest / La Ue mette in mora Orban

il manifesto: La crisi del / quarto anno

Domani: Anche i leghisti possono uccidere / Sulla sicurezza la destra implode



