Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/02/2026 09:06:00

Buongiorno24 del 25 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/buongiorno24-del-25-febbraio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

 

Apriamo con la cronaca, ancora una volta segnata dal mare. A Pantelleria, sugli scogli di Bue Marino, è stato ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione. Con quest’ultimo recupero salgono a quindici le salme rinvenute nelle ultime settimane tra Sicilia e Calabria. Gli investigatori ritengono si tratti di migranti dispersi durante i giorni del ciclone Harry. Un bilancio pesante che riporta al centro il tema dei naufragi nel Mediterraneo.

 

Sempre sul fronte giudiziario, a Marsala si apre uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni nel settore dei carburanti agricoli: sono 169 le persone rinviate a giudizio nell’inchiesta su una presunta frode legata al gasolio agevolato e al mancato pagamento delle accise. La prima udienza è fissata per il 20 aprile. Un procedimento che coinvolge agricoltori, professionisti e i titolari di una società di distribuzione carburanti.

 

Ancora cronaca e sport: il Tribunale Federale Nazionale ha condannato il presidente del Trapani Calcio Valerio Antonini a 6 mila euro di ammenda, con 4 mila euro di sanzione alla società, per un post pubblicato sui social contro i segretari del club. Saltato il patteggiamento per il mancato pagamento nei termini, con conseguente aggravamento della sanzione.

 

Passiamo poi all’economia e ai trasporti. L’aeroporto di Trapani-Birgi si prepara a una stagione estiva da record: secondo aereo basato Ryanair, sei nuove rotte e l’obiettivo dichiarato di superare 1,2 milioni di passeggeri. Previsti anche investimenti per quasi 14 milioni di euro per il restyling dello scalo.

 

Spazio anche alla politica regionale: l’Anci Sicilia torna a sollevare dubbi sul terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, parlando di possibile incostituzionalità e di rischio incertezza sulle prossime amministrative.

 

E ancora: i ristori post ciclone non bastano. Le richieste superano i 90 milioni di euro tra danni da maltempo e frana di Niscemi, mentre la Regione annuncia la necessità di rafforzare le risorse disponibili.

 

Questi i temi principali della puntata di oggi, 25 febbraio. Buongiorno24 è il nostro spazio quotidiano di informazione e approfondimento, in diretta ogni mattina dalle 9:30 alle 9:45 su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101, per sapere e capire cosa accade nel nostro territorio.

 

 

 



Cronaca | 2026-02-24 19:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/trapani-nuova-guida-al-cerulli-arriva-margherita-gennai-250.jpg

Trapani, nuova guida al Cerulli: arriva Margherita Gennai

Nuovo assetto al vertice della Casa Circondariale Pietro Cerulli. Da oggi la direzione dell’istituto passa ufficialmente a Margherita Gennai, che assume l’incarico in via definitiva dopo un lungo periodo di gestione provvisoria.Gennai...







Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...