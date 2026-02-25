Buongiorno24 del 25 Febbraio 2026

25/02/2026 09:06:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca, ancora una volta segnata dal mare. A Pantelleria, sugli scogli di Bue Marino, è stato ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione. Con quest’ultimo recupero salgono a quindici le salme rinvenute nelle ultime settimane tra Sicilia e Calabria. Gli investigatori ritengono si tratti di migranti dispersi durante i giorni del ciclone Harry. Un bilancio pesante che riporta al centro il tema dei naufragi nel Mediterraneo.

Sempre sul fronte giudiziario, a Marsala si apre uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni nel settore dei carburanti agricoli: sono 169 le persone rinviate a giudizio nell’inchiesta su una presunta frode legata al gasolio agevolato e al mancato pagamento delle accise. La prima udienza è fissata per il 20 aprile. Un procedimento che coinvolge agricoltori, professionisti e i titolari di una società di distribuzione carburanti.

Ancora cronaca e sport: il Tribunale Federale Nazionale ha condannato il presidente del Trapani Calcio Valerio Antonini a 6 mila euro di ammenda, con 4 mila euro di sanzione alla società, per un post pubblicato sui social contro i segretari del club. Saltato il patteggiamento per il mancato pagamento nei termini, con conseguente aggravamento della sanzione.

Passiamo poi all’economia e ai trasporti. L’aeroporto di Trapani-Birgi si prepara a una stagione estiva da record: secondo aereo basato Ryanair, sei nuove rotte e l’obiettivo dichiarato di superare 1,2 milioni di passeggeri. Previsti anche investimenti per quasi 14 milioni di euro per il restyling dello scalo.

Spazio anche alla politica regionale: l’Anci Sicilia torna a sollevare dubbi sul terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, parlando di possibile incostituzionalità e di rischio incertezza sulle prossime amministrative.

E ancora: i ristori post ciclone non bastano. Le richieste superano i 90 milioni di euro tra danni da maltempo e frana di Niscemi, mentre la Regione annuncia la necessità di rafforzare le risorse disponibili.

Questi i temi principali della puntata di oggi, 25 febbraio.




