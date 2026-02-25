Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/02/2026 12:08:00

Marsala, paga una moto con 5 mila euro falsi: arrestato 28enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/1772017897-0-marsala-paga-una-moto-con-5-mila-euro-falsi-arrestato-28enne.jpg

Cinquemila euro in contanti. Peccato che fossero quasi tutti falsi.
E non solo: in casa aveva anche una pistola artigianale con 16 colpi.

È finita con un arresto l’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Marsala su una truffa avvenuta nei giorni scorsi a Petrosino.

 

La moto pagata con banconote contraffatte

 

Tutto parte da una querela presentata dopo la vendita di una moto da cross.
L’acquirente avrebbe pagato 5.500 euro in contanti, ma ben 5.100 euro – tutti in banconote da 100 – sono risultati falsi.

Da lì è scattata l’attività investigativa dei militari della Stazione Carabinieri di Petrosino, che hanno ricostruito rapidamente l’accaduto e individuato il presunto responsabile.

Si tratta di un 28enne palermitano, residente a Menfi.

 

Perquisizione e sequestro

 

Con il supporto dei colleghi della Stazione Carabinieri di Menfi, del Comando Provinciale di Agrigento, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione del giovane sono stati trovati:

  • 2.300 euro in banconote contraffatte, tutte da 100 euro
  • una pistola calibro 7.65 di fabbricazione artigianale
  • 16 colpi di munizionamento

 

L’arma è risultata clandestina.

 

Arresto e carcere

 

Il 28enne è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma e munizioni clandestine e spendita e detenzione di denaro falso.

All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura della detenzione in carcere.



Cronaca | 2026-02-24 19:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/trapani-nuova-guida-al-cerulli-arriva-margherita-gennai-250.jpg

Trapani, nuova guida al Cerulli: arriva Margherita Gennai

Nuovo assetto al vertice della Casa Circondariale Pietro Cerulli. Da oggi la direzione dell’istituto passa ufficialmente a Margherita Gennai, che assume l’incarico in via definitiva dopo un lungo periodo di gestione provvisoria.Gennai...







Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...