L'ANPI dona il libro “Noi Partigiani” alle scuole della Valle del Belice

25/02/2026 13:30:00

Un libro per raccontare la Resistenza alle nuove generazioni. L’ANPI provinciale di Trapani, insieme alla sezione di Castelvetrano/Campobello di Mazara, avvia la donazione del volume “Noi Partigiani” a tutti gli istituti scolastici della Valle del Belice, in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica.

L’iniziativa rientra nel solco del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’associazione Partigiani d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, oggi MIM. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il ruolo dell’ANPI come “Memoria Attiva”, portando nelle scuole testimonianze dirette di chi ha vissuto e combattuto la Resistenza.

Il libro, Noi Partigiani – Memoriale della Resistenza italiana, è curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi ed è pubblicato da Feltrinelli. Si tratta di una raccolta di interviste a donne e uomini protagonisti della lotta partigiana, un racconto corale che ripercorre le scelte, i sacrifici e le speranze di chi contribuì alla liberazione dal fascismo.

Secondo l’ANPI, il volume rappresenta uno strumento fondamentale per far conoscere ai giovani il patrimonio ideale e civile della Resistenza, alla base della Costituzione democratica e della nascita della Repubblica. Le testimonianze raccolte nel libro restituiscono le voci di chi si batté per la libertà e per l’affermazione dei diritti fondamentali.

L’iniziativa è stata finanziata con un contributo della Regione Siciliana destinato proprio alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Nelle prossime settimane l’ANPI contatterà le direzioni scolastiche della Valle del Belice per concordare incontri con gli studenti, durante i quali saranno illustrati i valori della Resistenza e il significato storico di quella stagione.

Un percorso che punta a coinvolgere direttamente le scuole del territorio belicino, da sempre segnato da una forte identità civile, per trasmettere memoria e consapevolezza alle nuove generazioni.



