Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
25/02/2026 15:00:00

"Tra Scilla e Cariddi": il libro poster dei giovani scrittori under 35 arriva a Marsala

Si conclude questa settimana il secondo ciclo di restituzione della residenza di scrittura che ha coinvolto sei giovani autori under 35 da tutta Italia. L’iniziativa, sostenuta dal MIC e da SIAE con il bando “Per Chi Crea”, ha prodotto il libro poster “Tra Scilla e Cariddi”, ora pronto per essere presentato sia online che in presenza.

 

Tra il 27 luglio e il 3 agosto 2025, l’Associazione e Biblioteca non statale Otium di Marsala, insieme all’Associazione Cenidia di Villa San Giovanni e alla casa editrice Quodlibet di Macerata, ha organizzato una residenza di scrittura guidata da Ermanno Cavazzoni e co-formatore Mario Valentini. A partecipare, sei giovani autori: Valeria Meazza, Giuseppe Nibali, Giulia Oglialoro, Achille Sammartano, Alessandro Santese e Alessandro Velletri.

 

Questi gli ultimi due appuntamenti: Giovedì 26 febbraio, ore 18:30, incontro in presenza presso ITET Garibaldi – corso serale, via Dante Alighieri 120, Marsala.

  • Venerdì 27 febbraio, ore 17:30, seconda presentazione in presenza presso Associazione OTIUM, via XI maggio 106, Marsala.

L’iniziativa segna un’importante occasione di scambio culturale per Marsala e la provincia di Trapani, mettendo in rete giovani scrittori e operatori culturali su un progetto sostenuto da Ministero della Cultura e SIAE, con un approccio che unisce formazione, creazione e condivisione diretta con il pubblico.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...