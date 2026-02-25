"Tra Scilla e Cariddi": il libro poster dei giovani scrittori under 35 arriva a Marsala

25/02/2026 15:00:00

Si conclude questa settimana il secondo ciclo di restituzione della residenza di scrittura che ha coinvolto sei giovani autori under 35 da tutta Italia. L’iniziativa, sostenuta dal MIC e da SIAE con il bando “Per Chi Crea”, ha prodotto il libro poster “Tra Scilla e Cariddi”, ora pronto per essere presentato sia online che in presenza.

Tra il 27 luglio e il 3 agosto 2025, l’Associazione e Biblioteca non statale Otium di Marsala, insieme all’Associazione Cenidia di Villa San Giovanni e alla casa editrice Quodlibet di Macerata, ha organizzato una residenza di scrittura guidata da Ermanno Cavazzoni e co-formatore Mario Valentini. A partecipare, sei giovani autori: Valeria Meazza, Giuseppe Nibali, Giulia Oglialoro, Achille Sammartano, Alessandro Santese e Alessandro Velletri.

Questi gli ultimi due appuntamenti: Giovedì 26 febbraio, ore 18:30, incontro in presenza presso ITET Garibaldi – corso serale, via Dante Alighieri 120, Marsala.

Venerdì 27 febbraio, ore 17:30, seconda presentazione in presenza presso Associazione OTIUM, via XI maggio 106, Marsala.

L’iniziativa segna un’importante occasione di scambio culturale per Marsala e la provincia di Trapani, mettendo in rete giovani scrittori e operatori culturali su un progetto sostenuto da Ministero della Cultura e SIAE, con un approccio che unisce formazione, creazione e condivisione diretta con il pubblico.



