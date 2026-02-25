Marsala: domani la presentazione del libro "Perché non vinciamo mai"

25/02/2026 12:42:00

Si terrà, domani, giovedì 26 febbraio alle ore 18:00, a Marsala, presso Finestre sul Mondo (Via Sibilla), la presentazione del libro “Perché non vinciamo mai” di Antonio Ferrante, un pamphlet politico ironico e disincantato che affronta una delle domande più ricorrenti tra gli elettori del Partito Democratico: perché il Pd continua a non vincere?

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Tp24 e Finestre sul Mondo, vedrà l’autore dialogare con i giornalisti Giacomo Di Girolamo (direttore di Tp24) e Rossana Titone (Tp24), in un confronto aperto sui temi del libro e sul futuro della politica progressista in Sicilia e in Italia.

“Perché non vinciamo mai?” è molto più di una provocazione: è un’analisi semiseria ma lucida delle tante mutazioni del Pd, tra riforme contraddette, congressi infiniti, leadership fragili e campagne elettorali spesso mediaticamente inefficaci. Ferrante sceglie uno stile diretto, ironico e affettuoso per raccontare la storia recente di un “partito mai partito”, capace di grandi ambizioni riformiste ma spesso incapace di trasformarle in una proposta politica riconoscibile e vincente.

Il libro è anche un omaggio ai militanti, ai segretari di circolo, ai tesserati: a chi continua a intervenire nelle assemblee, spesso senza essere ascoltato. Attraverso un racconto che alterna autoironia e critica schietta, l’autore suggerisce che forse il problema del Pd non risiede tanto nei contenuti, quanto nel tono e nella narrazione con cui questi vengono proposti. E lancia una sfida: imparare a prendersi un po’ meno sul serio per ritrovare credibilità e consenso.

Nel suo lavoro, Ferrante restituisce l’immagine di un partito attraversato da “litigi democratici”, scissioni, ricomposizioni forzate e scelte spesso orientate più all’autoconservazione che al coraggio politico. Non un regolamento di conti, ma un tentativo di intercettare il malcontento diffuso tra elettori e militanti, offrendo uno spunto di riflessione costruttiva e, al tempo stesso, profondamente umana.

Chi è Antonio Ferrante

Palermitano, 49 anni, laureato in giurisprudenza e imprenditore agricolo, Antonio Ferrante ha ereditato la passione politica dal padre, anch’egli attivista. È stato candidato due volte alla guida del Pd siciliano, ha presieduto la direzione regionale del partito ed è stato candidato alle elezioni politiche del 2022 nel collegio di Marsala contro Marta Fascina. Da sempre impegnato sui temi dei diritti civili, ha sostenuto battaglie per la Palestina, lo Ius soli e l’eutanasia. Oggi continua a dedicarsi alla formazione politica dei giovani.



