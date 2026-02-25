Il marsalese Eugenio Tumbarello confermato segretario generale di Uil Pensionti Trapani

25/02/2026 22:00:00

Il marsalese Eugenio Tumbarello è stato confermato all’unanimità segretario generale della Uil Pensionati di Trapani durante il II congresso Area Vasta.

La segreteria sarà composta da Vita Angileri, Loretta Vaccaro, Francesco Armato e Stefano Anselmi. I lavori si sono svolti con lo slogan “Pensionati Attivi: una forza che serve al Paese” e sono stati presieduti dal segretario generale Uil Trapani, Tommaso Macaddino.

Una voce per i pensionati trapanesi

Tumbarello ha sottolineato le difficoltà della provincia di Trapani: “Un cittadino su quattro è anziano e, spesso, la pensione rappresenta l’unico reddito certo per intere famiglie. Siamo un ammortizzatore sociale silenzioso, ma i servizi pubblici non sono all’altezza. La sanità è un’emergenza quotidiana: è inaccettabile che il diritto alla salute dipenda dal reddito o dal comune in cui si vive. Crediamo nel Servizio Civile per la Terza Età come strumento per valorizzare le competenze dei pensionati e difendere la loro dignità, evitando che diventino ‘nonni con la valigia’ in fuga verso il Nord”.

Il Servizio Civile per la Terza Età

Claudio Barone, Segretario Generale UIL Pensionati Sicilia, ha ricordato come da Trapani sia partita la proposta di legge sul Servizio Civile della Terza Età, ideata con il segretario nazionale Carmelo Barbagallo e ora in attesa di esame parlamentare. “È un’opportunità per valorizzare l’esperienza e le competenze degli anziani, utili in ambiti come istruzione, memoria storica, tutela dei beni comuni e cittadinanza attiva”, ha spiegato.

Rivendicazioni nazionali su fisco e previdenza

Le conclusioni sono state affidate a Domenico Proietti, segretario nazionale UIL Pensionati, che ha chiesto un intervento deciso del governo: “Le pensioni italiane non hanno recuperato quanto perso a causa dell’inflazione. Serve un taglio delle tasse per i pensionati, che oggi pagano il doppio rispetto ai colleghi europei. Aumentare le pensioni significherebbe anche stimolare i consumi e dare impulso all’economia nazionale”.



