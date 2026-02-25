Riforma della giustizia, incontro pubblico a Trapani: cosa cambia davvero

Marsala 2026. Le accuse e la memoria corta: il caso ProgettiAmo agita il centrodestra

Il centrodestra non ci sta: a Marsala sono uniti, hanno una loro candidata sindaca ed è Giulia Adamo. La scelta di ProgettiAmo Marsala è stata dunque bollata come un tradimento.Succede però che Paolo Ruggieri, qualche giorno...