Riforma della giustizia, incontro pubblico a Trapani: cosa cambia davvero

Processi troppo lunghi, separazione delle carriere, referendum nei prossimi mesi. La riforma della giustizia entra nel dibattito anche a Trapani.
Venerdì 27 febbraio alle 18, al Chiostro San Domenico, Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì” per spiegare contenuti e obiettivi della riforma che sarà sottoposta a referendum.
Saranno presenti parlamentari nazionali ed europei del partito, tra cui il senatore Raoul Russo, l’eurodeputato Ruggero Razza, componente della Commissione parlamentare Antimafia, l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia
Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Sara Kelany, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
Previsti i saluti istituzionali degli onorevoli Livio Marrocco, Nicolò Catania e Giuseppe Bica, oltre a quelli del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli.
Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è chiarire cosa prevede la riforma e quali effetti potrebbe avere su cittadini, imprese e sistema giudiziario.
«Invitiamo la cittadinanza a partecipare – dichiara il presidente provinciale Maurizio Miceli – perché il tema della giustizia riguarda tutti».
L’ingresso è libero.