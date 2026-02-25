Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
25/02/2026 14:45:00

Riforma della giustizia, incontro pubblico a Trapani: cosa cambia davvero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/riforma-della-giustizia-incontro-pubblico-a-trapani-cosa-cambia-davvero-450.jpg

Processi troppo lunghi, separazione delle carriere, referendum nei prossimi mesi. La riforma della giustizia entra nel dibattito anche a Trapani.


Venerdì 27 febbraio alle 18, al Chiostro San Domenico, Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del Sì” per spiegare contenuti e obiettivi della riforma che sarà sottoposta a referendum.


Saranno presenti parlamentari nazionali ed europei del partito, tra cui il senatore Raoul Russo, l’eurodeputato Ruggero Razza, componente della Commissione parlamentare Antimafia, l’onorevole Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia

 

Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Sara Kelany, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

 

Previsti i saluti istituzionali degli onorevoli Livio Marrocco, Nicolò Catania e Giuseppe Bica, oltre a quelli del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli.


Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è chiarire cosa prevede la riforma e quali effetti potrebbe avere su cittadini, imprese e sistema giudiziario.


«Invitiamo la cittadinanza a partecipare – dichiara il presidente provinciale Maurizio Miceli – perché il tema della giustizia riguarda tutti».


L’ingresso è libero.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...