Marsala 2026. Le accuse e la memoria corta: il caso ProgettiAmo agita il centrodestra

24/02/2026 06:00:00

Il centrodestra non ci sta: a Marsala sono uniti, hanno una loro candidata sindaca ed è Giulia Adamo. La scelta di ProgettiAmo Marsala è stata dunque bollata come un tradimento.

Succede però che Paolo Ruggieri, qualche giorno prima, aveva comunicato ufficialmente di fare un passo di lato, evitando imbarazzi a tutta l’assemblea del movimento civico, di cui è fondatore. I componenti dell’assemblea, infatti, avevano manifestato diverse intenzioni: ritorno con Massimo Grillo o convergenza su Andreana Patti.

Proposta messa ai voti, come accade in tutte le assemblee, quindi virata su Patti. Lo hanno deciso democraticamente.

È vero che il movimento di Ruggieri ha sempre guardato al centrodestra, ed è pure vero che Ruggieri ha un rapporto privilegiato con Nello Musumeci, oggi ministro della Protezione civile, ma Ruggieri ha fatto prevalere il civismo, lasciando che i consiglieri comunali non finissero per fare scelte di costrizione. Insomma, ProgettiAmo è con Andreana Patti.

L’accusa delle segreterie del centrodestra

Fratelli d’Italia con Maurizio Miceli, Forza Italia con Toni Scilla, Noi Moderati con Mariapia Castiglione, Grande Sicilia con Salvatore Montemario si dicono stupiti per la scelta di ProgettiAmo Marsala:

“Apprendiamo con sincero stupore la decisione della lista civica fondata da Paolo Ruggieri di sostenere un candidato dell’area di sinistra proprio nel momento in cui la coalizione di centrodestra ha individuato e promosso, a tre mesi dalle elezioni, la propria candidata, come fisiologicamente e da sempre avviene… Si tratta di una scelta politicamente incomprensibile e difficilmente giustificabile, soprattutto alla luce del percorso istituzionale dello stesso Ruggieri, nominato assessore provinciale e successivamente vicepresidente non per effetto di un’elezione diretta, ma per la volontà dell’allora presidente Giulia Adamo di valorizzare giovani energie e competenze all’interno dell’azione amministrativa. Proprio per questo, il suo comportamento appare oggi ancora più grave e rappresenta, in modo emblematico, un tradimento politico e umano di quel percorso, della fiducia ricevuta e dei valori che hanno sempre contraddistinto il centrodestra”.

Le parole utilizzate dai segretari di partito sono molto sprezzanti:

“Al tempo stesso, non possiamo non esprimere sorpresa per l’atteggiamento delle forze della sinistra – soprattutto Rifondazione Comunista, Verdi e Movimento 5 Stelle – che accolgono con evidente disinvoltura questi transfughi provenienti dal centrodestra. Una scelta incoerente rispetto alla loro stessa impostazione politica, che inquina e snatura la loro iniziativa elettorale, palesando come la loro non sia una proposta politica, ma sempre più una banale e triste accozzaglia. Proprio alla luce della fiducia accordata in passato e dell’esperienza maturata nel governo del territorio, ci saremmo aspettati ben altro senso di responsabilità e di lealtà nei confronti di un progetto politico che oggi si presenta unito, solido e credibile”.

A volte ritornano

Il centrodestra, dunque, stigmatizza la scelta di ProgettiAmo, li definisce “transfughi” e li bolla come traditori.

Eppure basta fare un piccolo passo indietro, a qualche settimana fa: il candidato sindaco, poi ritiratosi, Nicola Fici non arrivava mica dall’area di centrodestra. Cento Passi, il movimento in cui venne eletto nel 2020, e prima ancora fu consigliere comunale del PD. La storia politica di Fici non era a destra. Affatto.

Nel 2012 Giulia Adamo, oggi candidata del centrodestra, è stata eletta sindaca da una serie di sigle che erano di centrosinistra, a cominciare dal PD. Con lei sul palco Baldo Gucciardi e Camillo Oddo. Il centrodestra, in quella competizione, appoggiò Salvatore Ombra.

E veniamo al 2023: Maurizio Miceli perde le elezioni a sindaco di Trapani perché la lista di Mimmo Turano, Trapani Tua, decide di convergere sul sindaco uscente, di sinistra, Giacomo Tranchida. Miceli in quel periodo chiese al suo partito di intervenire per una valutazione di maggioranza. In sostanza si chiedevano le dimissioni o la revoca di Turano dalla giunta regionale.



