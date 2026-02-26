26 Febbraio: aumento in busta paga, Deliveroo e caporalato, telefonata Trump- Zelens’kyj

26/02/2026 07:01:00

• Circa 3,8 milioni di lavoratori italiani – dipendenti del settore privato con reddito complessivo fino a 33 mila euro – da aprile vedranno aumentare le buste paga per effetto della flat tax al 5 per cento

• Dopo Glovo, anche Deliveroo è stata commissariata per caporalato. A Milano gli investigatori hanno chiesto i documenti anche a McDonald’s, Burger King, Carrefour, Esselunga, Crai, Poke House, Kfc

• Il dipartimento di Giustizia avrebbe censurato alcuni file del caso Epstein nei quali una donna accusava Trump di averla aggredita sessualmente quando era minorenne

• Bill Gates ha ammesso davanti ai dipendenti della sua fondazione di essere andato a letto con due ragazze russe, come era emerso dai file di Epstein (tra i quali c’è anche una foto di Stephen Hawking, il fisico tetraplegico, con due ragazze in bikini)

• Kennedy junior vuole chiudere i laboratori di ricerca sui virus pandemici

• Trump e Zelens’kyj hanno parlato al telefono per 30 minuti, alla vigilia del vertice tra americani e russi di oggi a Ginevra, in Svizzera. Non si sa cosa si siano detti

• Orbán ha accusato l’Ucraina di voler destabilizzare il sistema energetico ungherese e perciò ha messo soldati a guardia dele infrastrutture critiche

• Ieri Merz è arrivato a Pechino accompagnato da una delegazione di una trentina di industriali tedeschi

• La Svizzera darà 50 mila franchi alle famiglie delle vittime di Crans-Montana

• La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato all’ergastolo Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, di Terno d’Isola. Fu accoltellata la notte del 30 luglio 2024 mentre faceva una passeggiata per le vie del paese

• Carmelo Cinturrino è chiuso in cella a San Vittore. La procura sta passando al vaglio tutti i suoi collegi del commissariato: potevano non sapere?

• Sono arrivati all’ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al piccolo Domenico



• Tommaso Andreuzza, operaio, 27 anni, è morto cadendo dal tetto di un capannone dei cantieri navali di Monfalcone, in provincia di Gorizia

• Nella Patagonia argentina è stato scoperto uno fra i più minuti dinosauri mai esistiti. Pesava come un pollo ed era alto poco più di un corvo

• Gira una voce: Vannacci candidato sindaco di Roma. Sarà vero?

• Trump ha invitato papa Leone alla Casa bianca per il 4 di luglio, ma lui ha declinato l’invito: quel giorno andrà a Lampedusa a pregare per i migranti

• Le femministe di Non Una Di Meno hanno lasciato del letame davanti all’ufficio della senatrice della Lega Giulia Bongiorno, a Roma

• Da ieri gli italiani (e tutti i cittadini europei) che intendono recarsi a Londra e nel resto del Regno Unito per turismo o per soggiorni brevi dovranno avere l’Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA, Electronic Travel Authorisation), simile all’Esta americano

• In Champions la Juve in 10 è crollata ai supplementari, l’Atalanta è passata agli ottavi

• Sono morti ’attrice statunitense Lauren Chapin (80 anni), l’ex tenente colonnello spagnolo Antonio Tejero (93 anni), autore del tentato golpe militare del 1981, l’attore statunitense John Wheeler (95)



Titoli

Corriere della Sera: «Quel poliziotto / resta in carcere» / Le nuove indagini

la Repubblica: “I rider come schiavi”

La Stampa*

Il Sole 24 Ore: Antievasione, l’intelligenza artificiale / mette sotto esame anche Pos e scontrini

Il Messaggero: IA europea / sfida di Roma

Il Giornale: Landini non paga il Tfr / Pignorata la Cgil

Avvenire: Il dialogo e gli ultimi

Qn: Rider sfruttati e sottopagati / Commissariata Deliveroo

Il Fatto: Nordio il suo errore / l’ha fatto pagare a noi

Leggo: Dazi e Iran, l’affondo di Trump

Libero: Il Pd stecca a Sanremo

La Verità: Danno da mangiare agli italiani / e affamano migliaia di migranti

Il Mattino: «L’Iran può colpire l’Europa»

il manifesto: Le catene

il Quotidiano del Sud: Trump, show senza strategia

Domani: Trump-show tra insulti e paura / Merz spariglia con Xi

*La Stampa oggi è in sciopero



