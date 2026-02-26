Sezioni
Cronaca
26/02/2026 09:24:00

Buongiorno24 del 26 Febbraio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/buongiorno24-del-26-febbraio-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101 per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con la cronaca giudiziaria. A Marsala un 28enne è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di arma e munizioni clandestine e di spendita e detenzione di denaro falso. L’indagine è partita da una truffa avvenuta a Petrosino: una moto da cross pagata 5.500 euro in contanti, di cui 5.100 risultati falsi. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 2.300 euro in banconote contraffatte e una pistola calibro 7.65 di fabbricazione artigianale con 16 colpi. Dopo la convalida, per il giovane si sono aperte le porte del carcere.

 

Restiamo sul fronte della cronaca e delle responsabilità degli enti pubblici. A Marsala si chiude con una transazione economica la vicenda del bambino caduto dallo scivolo nel parco giochi del lungomare Boeo. Il Comune ha dato il via libera a un accordo che evita ulteriori costi legali e chiude il contenzioso nato dopo le ferite riportate dal piccolo.

 

Ci spostiamo poi a Trapani, dove la carenza di personale comunale apre un nuovo fronte amministrativo. Per garantire l’apertura e la vigilanza delle ville cittadine, la giunta ha deciso di affidare le attività alle associazioni di volontariato. Una soluzione definita “tampone”, che però fotografa le difficoltà strutturali dell’ente tra pensionamenti e mancate assunzioni.

 

Altro tema centrale è quello dell’accoglienza. L’ex Provincia ha pubblicato una maxigara da oltre 60 milioni di euro per la gestione di 600 posti destinati a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Un appalto diviso in due lotti, con il Libero Consorzio come stazione appaltante per conto della Prefettura. Numeri importanti e ricadute significative sul territorio.

 

Torniamo al territorio e alla sicurezza con la frana a Castellammare del Golfo: grossi massi si sono staccati dal costone roccioso di contrada Bocca della Carruba, colpendo i locali del circolo del tennis. La struttura è stata dichiarata inagibile, con lo stop ad attività sportive e corsi.

 

A Niscemi, a un mese dalla frana che ha devastato una parte del paese, centinaia di persone hanno partecipato a una fiaccolata silenziosa. L’inchiesta è ancora contro ignoti, mentre per i residenti della zona rossa arrivano alcune misure di sostegno.

 

Chiudiamo con la memoria. A Erice la comunità ha ricordato i quattro operai morti nel 1954 durante i lavori della funivia Trapani-Erice. Scoperta una targa commemorativa davanti alla vecchia stazione, nel segno della sicurezza sul 

lavoro e della dignità dei lavoratori.

 

Questo e molto altro nella puntata di oggi di Buongiorno24, la nostra diretta quotidiana per sapere e capire cosa accade in provincia di Trapani e in Sicilia occidentale.

 









