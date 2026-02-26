Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/02/2026 09:20:00

False fatture e frode da 35 milioni per le gare di Rally: 18 persone denunciate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/false-fatture-e-frode-da-35-milioni-per-le-gare-di-rally-18-persone-denunciate-450.jpg

Oltre 35 milioni di euro di fatture false per operazioni inesistenti. È il bilancio di una maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Agrigento, che ha denunciato 18 persone e segnalato 13 società per responsabilità amministrativa. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle e sviluppata dalla Compagnia di Sciacca, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sciacca.

 

Il sistema delle “cartiere”

Al centro dell’inchiesta, un articolato meccanismo che avrebbe coinvolto oltre 200 imprese in tutta Italia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state emesse più di 2.000 fatture false da parte di 7 società “cartiere”, formalmente intestate a prestanome e prive di reale struttura aziendale.

Le fatture simulavano sponsorizzazioni legate a gare automobilistiche di rally. Prestazioni solo sulla carta, che permettevano alle aziende clienti – con sedi in Lombardia, Veneto, Lazio, Umbria, Puglia e in altre regioni – di abbattere fittiziamente il reddito imponibile e ridurre così le imposte dovute.

Il valore complessivo delle operazioni inesistenti supera i 35 milioni di euro.

 

La regia e i flussi di denaro

Le indagini si sono sviluppate attraverso accertamenti bancari, analisi della documentazione contabile, intercettazioni telefoniche e pedinamenti, con il supporto del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Sciacca.

Dietro il sistema sarebbe stata individuata una regia unitaria, riconducibile a un cittadino agrigentino. Secondo l’accusa, tratteneva l’Iva indicata nelle fatture false e una commissione variabile tra il 5 e il 14% sugli importi fatturati.

Per lui è scattata anche la contestazione di autoriciclaggio, per il presunto reinvestimento di parte dei profitti in un’attività imprenditoriale nel Nord Italia.

 

 

Sequestri e verifiche

Nel corso di una perquisizione sono stati sequestrati 305 mila euro in contanti, di cui 225 mila suddivisi in mazzette, sigillate in sacchetti sottovuoto e nascoste in un’intercapedine del sottoscala.

Su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Sciacca è stato eseguito un sequestro preventivo che ha riguardato anche una villa di lusso ad Agrigento e quattro auto di grossa cilindrata, tra cui un’Audi RS e una BMW serie M.

Le verifiche fiscali hanno già interessato sei società, mentre sono state segnalate ai reparti territorialmente competenti le numerose aziende utilizzatrici delle fatture false. Le violazioni contestate riguardano un imponibile superiore a 21 milioni di euro e quasi 5 milioni di Iva.

Il presunto dominus del sistema ha chiesto di patteggiare la pena in udienza preliminare, con la confisca di beni per circa tre milioni di euro.

La responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza prevista dall’articolo 27 della Costituzione.

 









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...