Cultura
26/02/2026 11:09:00

Alcamo, incontro al Centro Congressi Marconi per tenere viva la memoria di Gaza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/1772100607-0-alcamo-incontro-al-centro-congressi-marconi-per-tenere-viva-la-memoria-di-gaza.jpg

Un momento di riflessione e confronto per tenere viva la memoria di Gaza. Venerdì 27 febbraio 2026 alle 17.00, al Centro Congressi Marconi di Alcamo, si terrà l’incontro dal titolo “Palestina, la terra che chiede voce”, promosso dall’Unitre – Università delle Tre Età, sede autonoma di Alcamo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento storico e civile su quanto sta accadendo nei territori palestinesi, con particolare attenzione alla situazione di Gaza. Dopo i saluti del presidente Unitre, prof. Antonino Piccolo, interverrà Angela Papa, che presenterà la conferenza.

Ne discuteranno Giusy Ferraro, docente di Storia, e Fausto Melluso, responsabile Migrazioni di Arci Sicilia. Sono inoltre previste testimonianze dirette di Amal Khayal, Vito Raspanti e Claudio Tamagnini, per offrire uno sguardo plurale tra analisi storica ed esperienze personali.









