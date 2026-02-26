Sezioni
Cultura
26/02/2026 11:12:00

Selinunte, ingresso gratuito e visita alle mura domenica 1 marzo

Domenica 1 marzo torna l’appuntamento con la prima domenica del mese e l’ingresso gratuito al Parco archeologico di Selinunte. Un’occasione per visitare uno dei siti più imponenti del Mediterraneo e partecipare a un approfondimento guidato dedicato al sistema difensivo dell’antica città.

Alle 10.30 è in programma la visita specialistica “Le mura di Selinunte e i suoi passaggi segreti”, proposta da CoopCulture. Il percorso accompagnerà i visitatori lungo la cinta muraria, alla scoperta delle fortificazioni che proteggevano l’abitato e ne segnavano i confini.

Ogni città antica era dotata di mura che non avevano soltanto una funzione difensiva, ma rappresentavano anche un elemento identitario e simbolico. A Selinunte le fortificazioni raccontano ancora oggi un passato segnato da scambi, attacchi e strategie militari. Camminando lungo il perimetro si potranno osservare i resti delle porte monumentali, punti nevralgici per l’accesso di uomini e merci, presidiate da torri collocate a intervalli regolari.

Durante la visita si farà riferimento anche alla poliorcetica, l’insieme delle tecniche e degli strumenti messi a punto nell’antichità per assediare e difendere le città. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva saranno i passaggi segreti nascosti nelle mura, vie di fuga utilizzate in caso di incursioni nemiche.

Il biglietto per la visita guidata ha un costo di 7 euro, mentre l'ingresso al Parco resta gratuito per tutta la giornata. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale di CoopCulture: https://www.coopculture.it.









