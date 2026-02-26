Festa del Crocifisso a Calatafimi, pubblicato l’avviso per il “Villaggio Food & Beverage"

26/02/2026 17:01:00

Il comune di Calatafimi Segesta ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione in uso temporaneo di per la realizzazione di un “Villaggio Food & Beverage” in occasione della Festa del SS. Crocifisso, in programma nei giorni 1, 2 e 3 maggio 2026.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai visitatori uno spazio organizzato, sicuro ed esteticamente curato, evitando la dispersione disordinata di stand e bancarelle e valorizzando al contempo le eccellenze enogastronomiche del territorio. Il Villaggio sarà concepito come un’area regolamentata, attenta alla sicurezza, alla qualità architettonica degli allestimenti e alla sostenibilità ambientale.

L’operatore economico selezionato dovrà occuparsi della progettazione, dell’allestimento e della gestione completa dell’area, garantendo elevati standard qualitativi, un piano di sicurezza certificato, il rispetto del protocollo “Zero Rifiuti” (con divieto di plastica monouso) e la valorizzazione dei prodotti locali: almeno il 60% degli espositori dovrà proporre prodotti tipici o a km 0, con preferenza per gli operatori del territorio.

La concessione dell’area è gratuita; in cambio, l’operatore dovrà riconoscere all’Ente una royalty minima del 5% sul fatturato lordo generato e fornire 400 buoni pasto destinati ai volontari impegnati nei servizi di ordine pubblico.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del miglior equilibrio tra qualità progettuale (fino a 80 punti) e offerta economica (fino a 20 punti).

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 9 marzo 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Con questa iniziativa, afferma il sindaco Francesco Gruppuso, l’Amministrazione comunale intende rafforzare il profilo organizzativo della Festa del SS. Crocifisso, promuovendo un modello di evento sostenibile, ordinato e capace di valorizzare le tradizioni e le eccellenze del territorio.

Il bando a cura del settore Patrimonio Territorio e Ambiente SUAP gestione arch. Francesco Scandariato.



