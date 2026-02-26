Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
26/02/2026 07:43:00

Frana a Castellammare, massi colpiscono il circolo tennis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/1772088492-0-frana-a-castellammare-massi-colpiscono-il-circolo-tennis.jpg

Un cedimento roccioso nella notte tra sabato e domenica ha interessato l’area di contrada Bocca della Carrubba, a Castellammare del Golfo, zona già classificata a rischio frana. Alcuni blocchi di medio-grosse dimensioni si sono staccati dal costone roccioso di Cozzo Monaco, rilievo del gruppo montuoso di Monte Inici, finendo sul fosso della Carrubba e in parte sui campi del circolo tennis della zona.

 

Fortunatamente al momento del distacco non era presente nessuno. Tuttavia, per motivi di sicurezza, il Comune ha disposto l’immediata chiusura dell’impianto sportivo e l’interdizione dell’area compresa tra il versante interessato dal distacco, il circolo del tennis, i parcheggi e le aree di sosta.

 

«Domenica siamo stati informati ufficialmente del cedimento e ci siamo subito attivati – spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni D’Aguanno –. Abbiamo effettuato un primo sopralluogo nella stessa giornata, seguito da ulteriori verifiche lunedì e oggi. I tecnici hanno accertato il distacco dalla parete rocciosa e la necessità di interdire alcune zone a rischio per la sicurezza pubblica».

Secondo quanto emerso dai sopralluoghi, gran parte dei massi si è arrestata lungo il sentiero del fosso della Carrubba, ma la pericolosità del versante ha imposto misure immediate. Attivato anche un monitoraggio periodico da parte della Protezione civile comunale per verificare l’evoluzione del fenomeno.

 

«Abbiamo tempestivamente interessato tutti gli enti competenti – sottolineano Fausto e D’Aguanno – perché la priorità è garantire la sicurezza pubblica e ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza in un’area nota per la sua fragilità idrogeologica. Spiace che sia stato coinvolto un impianto sportivo importante per la città, ma l’elevata pericolosità non consente la prosecuzione delle attività».

Gli amministratori ricordano inoltre come gli incendi che negli anni hanno colpito il territorio abbiano aggravato l’instabilità dei versanti, aumentando un rischio già elevato.

«Sin dal nostro insediamento abbiamo indicato come prioritaria la mitigazione del rischio idrogeologico – aggiungono – affidando incarichi tecnici per la redazione dei progetti esecutivi finalizzati alla messa in sicurezza dell’area di Bocca della Carrubba e del centro storico. Questo episodio accelera un percorso già avviato e conferma la necessità di interventi strutturali».

Il Comune assicura che seguirà ogni fase dell’iter tecnico-amministrativo per tutelare l’incolumità dei cittadini e la sicurezza del territorio.









