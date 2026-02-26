Giulia Adamo riunisce il centrodestra: tutti a casa sua per preparare la sfida

26/02/2026 08:31:00

Tutti a casa di Giulia. E non per vedere Sanremo.

Il centrodestra marsalese – o almeno quello che ha deciso di restare unito sotto un’unica insegna – si è ritrovato attorno a Giulia Adamo per mettere nero su bianco il percorso verso le amministrative della primavera 2026. Un incontro definito “concreto e costruttivo”, con un obiettivo molto chiaro: avviare insieme un cammino condiviso, senza più tentennamenti.

Al centro del vertice, due questioni che in politica contano più delle dichiarazioni di principio: la composizione delle liste e l’organizzazione della conferenza stampa di presentazione del programma di governo per Marsala. Tradotto: chi corre, con chi corre e quando si parte ufficialmente con la campagna elettorale.

L’intenzione dichiarata è quella di iniziare in maniera serrata la sfida. Niente più attese, niente più passi di lato. Il centrodestra prova a mostrarsi compatto e operativo, con un calendario già in costruzione e altri momenti di confronto previsti nei prossimi giorni, sia con i consiglieri sia con i candidati delle liste a sostegno di Giulia.

La parola chiave è “metodo”. E anche “responsabilità”. E naturalmente “spirito di collaborazione”.

Attorno al tavolo – o al salotto – c’erano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia, Noi Moderati, Nuovo Partito Socialista, Movimento Arcobaleno. Una coalizione ampia, che prova a mettere sotto lo stesso tetto anime diverse, sensibilità differenti e – inutile far finta di niente – ambizioni personali che dovranno trovare un equilibrio nelle liste.

Dopo settimane di fibrillazioni, ripensamenti e candidature annunciate e poi rimesse in discussione, il centrodestra tenta dunque di dare un segnale di stabilità. Il messaggio è semplice: la candidata c’è, la squadra si sta componendo, il programma è in cantiere.

Adesso resta da vedere se questa unità domestica reggerà anche quando si entrerà nel vivo della campagna elettorale, tra comizi, social, preferenze e inevitabili mal di pancia.

Ecco il testo della dichiarazione congiunta:

Un confronto concreto e costruttivo con Giulia Adamo e i rappresentanti del centrodestra per avviare insieme un percorso chiaro e condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative. Al centro dell’incontro la predisposizione delle liste e l’organizzazione della conferenza stampa di presentazione del programma di governo per Marsala, con l’obiettivo di iniziare in maniera serrata la campagna elettorale. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori momenti di confronto con i consiglieri e con i candidati delle liste a sostegno di Giulia, per continuare ad ascoltare, raccogliere contributi e definire le priorità per il futuro di Marsala. Un lavoro che prosegue con responsabilità, metodo e spirito di collaborazione.

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia, Noi Moderati, Nuovo Partito Socialista, Movimento Arcobaleno



