Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
26/02/2026 11:00:00

Bruxelles, convegno su don Sturzo e via libera in Commissione all’accordo Europol-Ecuador

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/bruxelles-convegno-su-don-sturzo-e-via-libera-in-commissione-all-accordo-europol-ecuador-450.jpg

Giornata a Bruxelles tra iniziative politiche e dossier sulla sicurezza. Al Parlamento europeo si è svolto il convegno “Don Luigi Sturzo – Un’eredità politica per il Partito Popolare Europeo”, promosso dall’eurodeputato Marco Falcone, mentre in Commissione Giustizia e Affari Interni è arrivato il primo via libera all’accordo di cooperazione tra Europol ed Ecuador, sul quale è relatore l’eurodeputato Giuseppe Antoci.

 

Il ricordo di don Sturzo

All’incontro dedicato a don Luigi Sturzo hanno partecipato, tra gli altri, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Marco Falcone ha definito Sturzo «una delle personalità italiane più vivaci del Novecento», sottolineando come nei suoi scritti emergano «democrazia, sussidiarietà, autonomia delle comunità locali e centralità della persona», principi che – ha detto – «rappresentano ancora oggi le fondamenta del popolarismo europeo».

Falcone ha ricordato anche la dimensione europeista del sacerdote di Caltagirone: «Già negli anni Venti parlava di unità europea e immaginava una Federazione capace di garantire ogni Stato nella propria specificità».

Roberta Metsola ha collegato l’eredità sturziana alle sfide attuali dell’Unione: «La politica non può essere separata dalla libertà e dalle responsabilità. Se vogliamo la pace dobbiamo saperla difendere, se vogliamo la crescita dobbiamo renderla possibile».

Antonio Tajani ha evidenziato come con Sturzo «si parla dei valori che ispirano la nostra vita politica, come libertà e sussidiarietà», ricordando che «è stato uno dei primi europeisti in un momento in cui nel continente c’erano movimenti nazionalisti».

 

Antoci: “Colpire le rotte della droga”

Sul fronte sicurezza, la Commissione Giustizia e Affari Interni del Parlamento europeo ha approvato la proposta di accordo tra Europol ed Ecuador per rafforzare la cooperazione contro narcotraffico e criminalità organizzata.

Giuseppe Antoci, relatore del provvedimento, ha sottolineato che «è inaccettabile sottovalutare un sistema criminale che collega i cartelli colombiani ed ecuadoriani alle mafie presenti in Europa».

Secondo Antoci, «le rotte che partono dall’area di Guayaquil e arrivano nei porti europei dimostrano che siamo davanti a una rete globale che va colpita nei suoi interessi economici».

L’eurodeputato ha aggiunto che «la lotta alle mafie deve essere una priorità europea» e che «i porti europei non devono essere hub della cocaina».

Dopo il passaggio in Commissione, l’accordo è ora atteso per l’approvazione in seduta plenaria.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...