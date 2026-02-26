Salemi: al Cento Kim l'incontro con Giovanni Bachelet, presidente del Comitato del No

26/02/2026 15:29:00

Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 20.00, presso il Centro Kim di Salemi, si terrà un incontro pubblico promosso dal comitato cittadino a sostegno del “No” al referenduM costituzionale.

L’iniziativa, dal titolo “L’equilibrio dei poteri garantisce tutti. Come la riforma Meloni-Nordio mette a rischio lo Stato di diritto”, si propone di offrire ai cittadini un’occasione di confronto e approfondimento su uno dei temi più rilevanti dell’attuale dibattito politico e istituzionale nazionale.

7La manifestazione nasce con l’obiettivo di chiarire i contenuti della riforma costituzionale oggetto del referendum e di illustrare le ragioni del fronte del No, fornendo strumenti di conoscenza utili a favorire un voto consapevole, libero e indipendente.

Un momento di informazione e partecipazione civica pensato per coinvolgere la cittadinanza e stimolare una riflessione critica sul tentativo di trasformazioni in atto nel sistema democratico del Paese.

Cuore dell’appuntamento sarà il dialogo tra Giovanni Bachelet, presidente nazionale del Comitato del No per la società civile, e l’avvocato penalista Armando Sorrentino.

I due relatori approfondiranno i principali profili costituzionali della riforma, con particolare attenzione al principio della separazione dei poteri e alle possibili ricadute sull’equilibrio democratico e sullo Stato di diritto.

A moderare il confronto sarà il professor Giuseppe Monticciolo, che guiderà il dibattito favorendo il dialogo tra i relatori e il pubblico presente in sala, stimolando domande e interventi sui temi affrontati.

Nel corso della serata sono inoltre previsti contributi video di Benedetta Tobagi e Moni Ovadia, che offriranno ulteriori spunti di riflessione sul valore della tutela delle istituzioni democratiche e dei diritti sanciti dalla Costituzione.

L’incontro si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e agli interventi del pubblico, con l’intento di promuovere un momento di approfondimento condiviso e di partecipazione civica aperto a tutta la cittadinanza.

Franco Ciro Lo Re



