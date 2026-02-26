Gemellaggio Mazara-Tunisi: dal 18 al 25 aprile il viaggio di amicizia tra le due diocesi

26/02/2026 22:00:00

Dal 18 al 25 aprile torna il “viaggio di amicizia e di scambio con la Chiesa in Tunisia”, promosso nel quadro del gemellaggio tra la Diocesi di Mazara del Vallo e la Diocesi di Tunisi.

Si tratta della seconda esperienza di incontro con le comunità ecclesiali tunisine e con alcune associazioni del territorio nordafricano, un percorso che si inserisce in una relazione ormai consolidata tra le due Chiese.

Il gemellaggio va avanti da oltre vent’anni e rappresenta uno dei legami più significativi sul piano pastorale e culturale per la diocesi mazarese, storicamente proiettata verso il Mediterraneo. Non è un caso che proprio Mazara del Vallo, città da sempre crocevia di popoli e religioni, continui a coltivare un rapporto stabile con la realtà tunisina.

Secondo gli organizzatori, ogni esperienza comunitaria in Tunisia si conferma come un momento di scambio umano e spirituale, nel segno dell’accoglienza e della condivisione dei valori comuni e della fede in Dio.

Il viaggio prevede momenti di incontro con le comunità locali e occasioni di dialogo con associazioni del posto, in un’ottica di conoscenza reciproca e rafforzamento dei legami tra le due sponde del Mediterraneo.

Sono già aperte le iscrizioni. Per informazioni sul programma dettagliato e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare don Francesco Fiorino al numero 393 9114018 o all’indirizzo email francesco.std@gmail.com. Un’iniziativa che rinnova un ponte spirituale e culturale tra Mazara e Tunisi, nel solco di una collaborazione che continua a guardare oltre il mare.



