Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
26/02/2026 22:00:00

Gemellaggio Mazara-Tunisi: dal 18 al 25 aprile il viaggio di amicizia tra le due diocesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/gemellaggio-mazara-tunisi-dal-18-al-25-aprile-il-viaggio-di-amicizia-tra-le-due-diocesi-450.jpg

Dal 18 al 25 aprile torna il “viaggio di amicizia e di scambio con la Chiesa in Tunisia”, promosso nel quadro del gemellaggio tra la Diocesi di Mazara del Vallo e la Diocesi di Tunisi.

Si tratta della seconda esperienza di incontro con le comunità ecclesiali tunisine e con alcune associazioni del territorio nordafricano, un percorso che si inserisce in una relazione ormai consolidata tra le due Chiese.

 

Il gemellaggio va avanti da oltre vent’anni e rappresenta uno dei legami più significativi sul piano pastorale e culturale per la diocesi mazarese, storicamente proiettata verso il Mediterraneo. Non è un caso che proprio Mazara del Vallo, città da sempre crocevia di popoli e religioni, continui a coltivare un rapporto stabile con la realtà tunisina.

Secondo gli organizzatori, ogni esperienza comunitaria in Tunisia si conferma come un momento di scambio umano e spirituale, nel segno dell’accoglienza e della condivisione dei valori comuni e della fede in Dio.

 

Il viaggio prevede momenti di incontro con le comunità locali e occasioni di dialogo con associazioni del posto, in un’ottica di conoscenza reciproca e rafforzamento dei legami tra le due sponde del Mediterraneo.

Sono già aperte le iscrizioni. Per informazioni sul programma dettagliato e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare don Francesco Fiorino al numero 393 9114018 o all’indirizzo email francesco.std@gmail.com. Un’iniziativa che rinnova un ponte spirituale e culturale tra Mazara e Tunisi, nel solco di una collaborazione che continua a guardare oltre il mare.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...