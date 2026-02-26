Sezioni
Cultura

Religioni
26/02/2026 23:40:00

Settimana Santa 2026, riti al via e navette per le bande

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/settimana-santa-2026-riti-al-via-e-navette-per-le-bande-450.jpg

La Settimana Santa di Trapani entra nel vivo. Dal 20 febbraio, nella Chiesa del Collegio, hanno preso il via le tradizionali scinnute dei Ceti, momento di preghiera e preparazione che accompagna la città verso le grandi processioni di fine marzo e inizio aprile.

 

Sarà proprio la Chiesa del Collegio il cuore dei riti:

  • Martedì Santo (31 marzo, ore 16): Processione della Madre Pietà dei Massari
  • Mercoledì Santo (1 aprile, ore 14.30): Madre Pietà del Popolo
  • Venerdì Santo (3 aprile, ore 14): la maestosa Processione dei Misteri
  •  

«La Settimana Santa è un momento fondamentale della nostra identità di trapanesi – dichiara il sindaco Giacomo Tranchida –. Abbiamo già riunito a Palazzo Comunale tutti gli attori principali per organizzare al meglio i Misteri 2026, garantendo tradizione, fede e sicurezza».

 

Novità di quest’anno: l’itinerario sarà interamente nel centro storico, scelta che ha richiesto un coordinamento con Questura, Polizia Locale e Protezione Civile Regionale.

Per agevolare lo svolgimento dei riti, in particolare a causa dei lavori in viale Regina Elena, sarà attivo un servizio navetta ATM dedicato ai corpi bandistici.

 

Punto di raccolta: Terminal ATM – Piazzale Ilio
Andata: raduno ore 17.30, partenza 17.45 verso Piazza Garibaldi
Ritorno: raduno ore 21.15, partenza 21.30

 

«Rinnoviamo la collaborazione con l’Unione Maestranze per la migliore riuscita della processione – afferma l’assessore Vincenzo Abbruscato –. I riti della Passione rappresentano il sentimento più intimo della città».

 

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’Unione Maestranze, Giovanni D’Aleo: «I Misteri appartengono all’intera cittadinanza. Questa collaborazione con l’Amministrazione garantisce decoro, bellezza e fluidità dei riti».

 

Trapani si prepara così a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno, tra fede, tradizione e migliaia di visitatori attesi nel centro storico.



Settimana Santa 2026, riti al via e navette per le bande

