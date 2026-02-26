Settimana Santa 2026, riti al via e navette per le bande

26/02/2026 23:40:00

La Settimana Santa di Trapani entra nel vivo. Dal 20 febbraio, nella Chiesa del Collegio, hanno preso il via le tradizionali scinnute dei Ceti, momento di preghiera e preparazione che accompagna la città verso le grandi processioni di fine marzo e inizio aprile.

Sarà proprio la Chiesa del Collegio il cuore dei riti:

Martedì Santo (31 marzo, ore 16) : Processione della Madre Pietà dei Massari

: Processione della Mercoledì Santo (1 aprile, ore 14.30) : Madre Pietà del Popolo

: Venerdì Santo (3 aprile, ore 14) : la maestosa Processione dei Misteri

: la maestosa

«La Settimana Santa è un momento fondamentale della nostra identità di trapanesi – dichiara il sindaco Giacomo Tranchida –. Abbiamo già riunito a Palazzo Comunale tutti gli attori principali per organizzare al meglio i Misteri 2026, garantendo tradizione, fede e sicurezza».

Novità di quest’anno: l’itinerario sarà interamente nel centro storico, scelta che ha richiesto un coordinamento con Questura, Polizia Locale e Protezione Civile Regionale.

Per agevolare lo svolgimento dei riti, in particolare a causa dei lavori in viale Regina Elena, sarà attivo un servizio navetta ATM dedicato ai corpi bandistici.

Punto di raccolta: Terminal ATM – Piazzale Ilio

Andata: raduno ore 17.30, partenza 17.45 verso Piazza Garibaldi

Ritorno: raduno ore 21.15, partenza 21.30

«Rinnoviamo la collaborazione con l’Unione Maestranze per la migliore riuscita della processione – afferma l’assessore Vincenzo Abbruscato –. I riti della Passione rappresentano il sentimento più intimo della città».

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’Unione Maestranze, Giovanni D’Aleo: «I Misteri appartengono all’intera cittadinanza. Questa collaborazione con l’Amministrazione garantisce decoro, bellezza e fluidità dei riti».

Trapani si prepara così a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno, tra fede, tradizione e migliaia di visitatori attesi nel centro storico.



