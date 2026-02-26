In provincia di Trapani parte il progetto UNICEF “Scuole per i diritti”

26/02/2026 09:00:00

l 23 febbraio presso l'USP di Trapani si è svolta una riunione dei Referenti del nuovo Progetto UNICEF/MIM "Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza "



Il Programma ha l’obiettivo di far conoscere, nel contesto educativo e scolastico, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a bambine, bambini, adolescenti e adulti. Promuove l’ascolto, la libera espressione e la partecipazione attiva delle comunità scolastiche, in stretta collaborazione con il territorio, per realizzare esperienze significative in ambienti di apprendimento che tutelino la salute, contrastino ogni forma di discriminazione e garantiscano a tutte e tutti un’educazione di qualità.



Per l’implementazione delle azioni previste dal programma le scuole sono supportate in maniera significativa dall’Ufficio Scuola UNICEF e dai Comitati locali per l’UNICEF che garantiscono promozione, coordinamento e condivisione delle esperienze.



Gli Uffici Scolastici Regionali, gli Ambiti Territoriali danno un importante contributo nella sua promozione e le Consulte provinciali degli Studenti sono coinvolte nella definizione di

esperienze di partecipazione di studentesse e studenti in ogni territorio.

Per l'implementazione del progetto è indispensabile che ogni istituzione scolastica realizzi le fasi che seguono.

• Analisi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: realizzazione di un’indagine per stabilire in che misura la scuola conosca e realizzi i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

• Definizione del Piano d’azione: sulla base dei risultati emersi nella fase precedente, si definiscono gli obiettivi, le attività e le tempistiche.

• Attuazione: eseguire le attività progettate nel piano d’azione concordato per migliorare la conoscenza, l’esperienza e l’esercizio dei diritti di bambine, bambini e adolescenti.

• Monitoraggio e Valutazione: realizzare un monitoraggio e una valutazione delle azioni realizzate.

• Analisi dei risultati, Diffusione e Feedback: condivisione dei risultati ottenuti con l’intera comunità scolastica.



Presenti all'incontro: la Presidente provinciale di Trapani per l’Unicef Domenica Gaglio , il responsabile provinciale scuola Antonio Barone, la responsabile dell'USP Anna Maria Ilardi che ha aperto l'incontro.

Presenti, anche, i rappresentanti degli studenti della Consulta provinciale: il Presidente Alessandro Abbinante e il Vicepresidente Manuel Ruggirello, oltre, alle referenti dei seguenti Istituti scolastici: I.C. Borsellino-Ajello di Mazara del Vallo; I.C. Eugenio Pertini e I. C." G G. Ciaccio Montaldo" di Trapani; I.C.Sirtori e I.C Sturzo-Asta di Marsala; I.C."Maria Montessori e I. C. Don Bosco-Rocca di Alcamo; I.C.Radice-Pappalardo di Castelvetrano; I.C.Comprensivo G.Garibaldi - G Paolo II di Salemi; I.C.Dante Alighieri di Valderice.



