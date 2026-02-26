Sezioni
Scuola
26/02/2026 09:00:00

In provincia di Trapani parte il progetto UNICEF “Scuole per i diritti”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/1772092051-0-in-provincia-di-trapani-parte-il-progetto-unicef-scuole-per-i-diritti.jpg

l 23 febbraio presso l'USP di Trapani  si è  svolta una riunione  dei Referenti  del nuovo  Progetto UNICEF/MIM  "Scuole per i diritti dell’infanzia  e dell’adolescenza "
 

Il Programma ha l’obiettivo di far conoscere, nel contesto educativo e scolastico, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a bambine, bambini, adolescenti e adulti. Promuove l’ascolto, la libera espressione e la partecipazione attiva delle comunità scolastiche, in stretta collaborazione con il territorio, per realizzare esperienze significative in ambienti di  apprendimento che tutelino la salute, contrastino ogni forma di discriminazione e garantiscano a tutte e tutti un’educazione di qualità.


Per l’implementazione delle azioni previste dal programma le scuole sono supportate in  maniera significativa dall’Ufficio Scuola UNICEF e dai Comitati locali per l’UNICEF che garantiscono promozione, coordinamento e condivisione delle esperienze.
 

Gli Uffici Scolastici Regionali, gli Ambiti Territoriali danno  un importante contributo nella sua promozione e le Consulte provinciali degli Studenti sono coinvolte  nella definizione di
esperienze di partecipazione di studentesse e studenti in ogni territorio.
Per l'implementazione  del progetto  è indispensabile che ogni istituzione scolastica realizzi le fasi che seguono.
• Analisi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: realizzazione di  un’indagine per stabilire in che misura la scuola conosca e realizzi i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.
• Definizione del Piano d’azione: sulla base dei risultati emersi nella fase precedente, si definiscono gli  obiettivi, le attività e le tempistiche.
• Attuazione: eseguire le attività progettate nel piano d’azione concordato per migliorare la conoscenza, l’esperienza e l’esercizio dei diritti di bambine, bambini e adolescenti.
• Monitoraggio e Valutazione: realizzare un monitoraggio e una valutazione delle azioni realizzate.
• Analisi dei risultati, Diffusione e Feedback: condivisione dei risultati ottenuti con l’intera comunità scolastica.
 

Presenti all'incontro:  la Presidente  provinciale di Trapani per l’Unicef   Domenica  Gaglio  , il responsabile  provinciale  scuola Antonio  Barone,  la responsabile  dell'USP Anna Maria Ilardi che ha aperto  l'incontro.
Presenti, anche,  i rappresentanti degli studenti  della Consulta provinciale: il Presidente  Alessandro Abbinante e il  Vicepresidente Manuel Ruggirello, oltre,  alle referenti dei seguenti  Istituti  scolastici:   I.C. Borsellino-Ajello di Mazara  del Vallo;  I.C. Eugenio Pertini  e I. C." G G. Ciaccio Montaldo" di Trapani; I.C.Sirtori e I.C Sturzo-Asta di Marsala; I.C."Maria  Montessori e I. C. Don Bosco-Rocca di Alcamo; I.C.Radice-Pappalardo di Castelvetrano; I.C.Comprensivo G.Garibaldi  - G Paolo  II di Salemi; I.C.Dante Alighieri di Valderice.









