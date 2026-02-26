“Unesco con le stelle a tavola”, ecco come è andato l'evento al Damiani di Marsala 

26/02/2026 16:00:00

Marsala celebra la cucina italiana patrimonio Unesco con una giornata che ha unito scuola, territorio e alta ristorazione. Nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Abele Damiani” si è svolto l’evento conclusivo di “Unesco con le stelle a tavola”, iniziativa che ha trasformato il ristorante didattico in un laboratorio d’eccellenza.

La manifestazione arriva dopo la partecipazione del “Damiani”, unica scuola siciliana presente lo scorso 10 dicembre alla proclamazione della Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità Unesco, durante l’evento organizzato dal Masaf con collegamento da Nuova Delhi e il voto favorevole dei delegati di 24 Paesi.

A fare il punto è stato il dirigente scolastico Domenico Pocorobba, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento di orientamento e crescita professionale per gli studenti. Un segnale concreto, ha spiegato, per rafforzare il legame tra formazione, tradizione gastronomica e opportunità lavorative.

Protagonisti gli alunni dell’indirizzo Enogastronomia, che hanno realizzato un amuse bouche dedicato alle ricette iconiche nazionali, valorizzando materie prime di qualità e prodotti del territorio lilibetano.

Nei laboratori, in vista della Cena delle Stelle organizzata da Lara Creuso e Francesco Pellegrino per i 30 anni dell’azienda Terre dì Shemir, si sono alternati chef stellati e consulenti di fama internazionale. Tra loro Stefano Mazzone, Michelangelo Citino e Domenico Candela, che hanno lavorato fianco a fianco con docenti e studenti, trasformando le cucine dell’istituto in un vero palcoscenico dell’alta gastronomia.

Accanto agli chef, il coordinatore Vinci e il professor Paolo Austero, con il team dei docenti di cucina e di sala, hanno proposto finger food d’autore puntando su prodotti locali a chilometro zero e su selezioni di olio extravergine come “U trappitu” e “Ire selezione di famiglia”. Spazio anche ai cocktail d’autore preparati dagli studenti sotto la guida dei professori.

Per Marsala e per l’intera provincia di Trapani, l’iniziativa rappresenta un tassello importante nel percorso di valorizzazione della cucina italiana e delle eccellenze agroalimentari locali, confermando il “Damiani” come punto di riferimento formativo e professionale nel settore dell’ospitalità. Un evento che ha unito formazione, territorio e stelle della ristorazione sotto il segno dell’Unesco.



