Trapani, 1,5 milioni per rilanciare 19 imprese di via Culcasi

Un milione e mezzo di euro per sistemare l’area artigianale di via Francesco Culcasi, a Trapani.
Il Comune ha presentato alla Regione Siciliana un progetto per riqualificare la zona dove lavorano 19 imprese tra artigiani e attività produttive.
Se il finanziamento verrà approvato, verranno:
rifatti 28.500 metri quadrati di strade
sistemati 5.400 metri di marciapiedi
installati nuovi contatori idrici intelligenti per individuare subito eventuali perdite
potenziata la videosorveglianza
creata una piattaforma digitale per mettere in rete le imprese della zona.
«Non si tratta solo di rifare l’asfalto – spiega il sindaco Giacomo Tranchida – ma di rendere l’area più moderna e competitiva. Con i contatori smart ridurremo gli sprechi d’acqua e con la videosorveglianza aumenteremo la sicurezza».
Il progetto si chiama “Trapani Productive Network” ed è stato candidato al bando regionale dell’Assessorato alle Attività Produttive.
Ora si attende la risposta della Regione. Se il finanziamento verrà concesso, l’area di via Culcasi potrebbe diventare il primo distretto produttivo “smart” della città.
Per chi ogni giorno lavora in quella zona industriale, significa meno buche, meno sprechi d’acqua, più sicurezza e più servizi.