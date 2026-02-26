Sezioni
26/02/2026 17:37:00

Tasse comunali, Trapani prepara lo sconto su multe e arretrati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/1772123802-0-tasse-comunali-trapani-prepara-lo-sconto-su-multe-e-arretrati.jpg

Via sanzioni e interessi per chi paga il dovuto. Il Comune di Trapani sta valutando una misura che potrebbe alleggerire le cartelle di molti cittadini: pagare le tasse comunali arretrate senza sanzioni e con interessi ridotti.


Non è affatto un condono, perché  la tassa va pagata. Piuttosto un modo per togliere o abbassare le penalità accumulate negli anni.

 

Nei prossimi giorni saranno comunicati dettagli e modalità, intanto è stato aperto un tavolo tecnico con gli uffici comunali e con la SOGET, che si occupa della riscossione.

Se la misura verrà approvata chi ha vecchie pendenze su IMU, TARI o altre imposte comunali potrà pagare solo il tributo principale evitando gran parte di sanzioni e interessi.


  • L’obiettivo è semplice: incassare subito quello che oggi è difficile recuperare, aiutando chi vuole mettersi in regola.

    Per attivare la "rottamazione" Il Comune sta verificando:
  • quali anni includere
  • quali tributi far rientrare

  • quanto costerebbe togliere le sanzioni

    se l’operazione regge nei conti del bilancio

     

«Vogliamo aiutare cittadini e imprese – spiegano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Tributi Enzo Abbruscato – ma senza mettere a rischio gli equilibri finanziari».
 









