Tasse comunali, Trapani prepara lo sconto su multe e arretrati

Via sanzioni e interessi per chi paga il dovuto. Il Comune di Trapani sta valutando una misura che potrebbe alleggerire le cartelle di molti cittadini: pagare le tasse comunali arretrate senza sanzioni e con interessi ridotti.



Non è affatto un condono, perché la tassa va pagata. Piuttosto un modo per togliere o abbassare le penalità accumulate negli anni.

Nei prossimi giorni saranno comunicati dettagli e modalità, intanto è stato aperto un tavolo tecnico con gli uffici comunali e con la SOGET, che si occupa della riscossione.



Se la misura verrà approvata chi ha vecchie pendenze su IMU, TARI o altre imposte comunali potrà pagare solo il tributo principale evitando gran parte di sanzioni e interessi.



L’obiettivo è semplice: incassare subito quello che oggi è difficile recuperare, aiutando chi vuole mettersi in regola.



Per attivare la "rottamazione" Il Comune sta verificando:

quali tributi far rientrare

quanto costerebbe togliere le sanzioni se l’operazione regge nei conti del bilancio

«Vogliamo aiutare cittadini e imprese – spiegano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Tributi Enzo Abbruscato – ma senza mettere a rischio gli equilibri finanziari».





