Referendum sulla giustizia, confronto pubblico all’Ordine dei Medici di Trapani

27/02/2026 12:09:00

Si terrà martedì 3 marzo alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani, in via Serraino Vulpitta n. 6, l’incontro pubblico dal titolo “Referendum Giustizia – Le ragioni del SÌ e del NO a confronto”.

L’iniziativa nasce come momento di approfondimento e dibattito rivolto in particolare ai professionisti della sanità, ma aperto anche ai cittadini interessati. Obiettivo dell’appuntamento è offrire un’analisi equilibrata dei quesiti referendari in materia di giustizia, mettendo a confronto posizioni diverse in un dialogo argomentato. Per il Comitato per il NO interverranno la magistrata Giulia Sbocchia e il magistrato a riposo Dino Petralia. Per il Comitato per il SÌ prenderanno la parola gli avvocati Agatino Scaringi e Marco Siragusa. A moderare l’incontro sarà Filippo Mangiapane, presidente dell’OMCeO Trapani. Il confronto intende fornire strumenti di conoscenza e riflessione su un tema che investe l’assetto istituzionale del Paese e il rapporto tra giustizia, diritti e responsabilità, con un’attenzione specifica agli aspetti che possono interessare anche il mondo delle professioni sanitarie. La partecipazione è aperta agli iscritti all’Ordine e alla cittadinanza.



