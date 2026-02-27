Mondello, la Regione revoca la concessione alla Italo Belga

27/02/2026 09:36:00

La Regione Siciliana revoca la concessione demaniale marittima alla Mondello Immobiliare Italo Belga. Si chiude così, almeno sul piano amministrativo, un rapporto che andava avanti da quasi un secolo tra la società e la spiaggia di Mondello.

Il provvedimento è stato firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli. L’assessorato regionale al Territorio e Ambiente ha ritenuto “insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società” e ha quindi adottato la decadenza della concessione per “gravi violazioni e inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa”.

Le ragioni della decadenza

Il procedimento era stato avviato tre mesi fa. Alla base della contestazione, l’affidamento di alcuni servizi alla Gm Edil senza la preventiva autorizzazione dell’assessorato.

Tra le attività finite sotto la lente ci sono la manutenzione ordinaria e straordinaria di lettini, ombrelloni e sedie, oltre agli interventi sulle cabine in legno. Servizi considerati centrali e strettamente connessi alla concessione rilasciata alla Italo Belga.

Nel corso degli accertamenti è emerso anche che nell’organigramma della Gm Edil – società destinataria di un’interdittiva antimafia – figura come amministratore unico Rosario Genova, fratello di Bartolo Genova, condannato per mafia e indicato in passato come capo della famiglia di Resuttana.

La Vardera: "Fatico a trattenere l'emozione"

“Fatico a trattenere l’emozione”, ha dichiarato il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che rivendica di avere condotto una battaglia sulla vicenda. “Dopo oltre 100 anni la Italo-Belga non ha più la concessione sulla spiaggia di Mondello. Vince lo Stato di diritto e Palermo restituisce la spiaggia ai cittadini”.

"Una grande vittoria che raggiungo da candidato presidente e che, mi permetto di dire, è solo un piccolo assaggio di quello che potrebbe accadere in Sicilia quando noi saremo al governo della regione. Ringrazio Massimo Giletti e Salvo Palazzolo per averci creduto sin dal primo momento".

La posizione della società

Dalla Mondello Immobiliare Italo Belga fanno sapere di non avere ancora ricevuto alcuna notifica formale del decreto.

“In assenza dell’atto integrale, completo di motivazioni e allegati, non rilasciamo commenti nel merito”, si legge in una nota. La società annuncia che, una volta ricevuto il provvedimento, lo esaminerà con i propri legali e valuterà le iniziative a tutela dei propri diritti, comprese eventuali impugnazioni davanti ai tribunali amministrativi.

La vicenda apre ora una nuova fase per la gestione della spiaggia di Mondello, con possibili sviluppi sul piano amministrativo e giudiziario.



