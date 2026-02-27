Inchiesta GDO a Marsala, Sottile: “Nessuna holding criminale, beni non sequestrati” 

27/02/2026 11:04:00

Dopo la diffusione della notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Marsala nei confronti di diversi imprenditori del settore della Grande Distribuzione, intervengono i legali di Matteo Sottile, gli avvocati Giacomo Raffaele Esposito e Luigi Panella.

In una nota, i difensori precisano che l’ipotesi accusatoria originariamente formulata dalla Procura vedeva il loro assistito far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia fallimentare, societaria e fiscale.

Successivamente, tuttavia, lo stesso Organo Inquirente avrebbe escluso che Sottile facesse parte di una holding con gli altri indagati e che potesse essere considerato sodale della presunta associazione criminale.

Secondo quanto riferito dai legali, a conferma di ciò vi sarebbe una significativa riduzione dei capi di imputazione contestati all’imprenditore.

Viene inoltre precisato che, allo stato attuale, i beni di Matteo Sottile non risultano sottoposti a sequestro penale.

I difensori concludono esprimendo la convinzione che il loro assistito avrà modo di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati nelle sedi opportune.

La vicenda, dunque, si avvia verso la valutazione del Gup, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza, che dovrà guidare l’analisi giudiziaria delle diverse posizioni coinvolte.



