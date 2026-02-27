Sezioni
Politica
27/02/2026 17:00:00

Crollo al Teatro Nino Croce di Valderice, Di Gregorio: "Epilogo annunciato da incuria"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772206330-0-crollo-al-teatro-nino-croce-di-valderice-di-gregorio-epilogo-annunciato-da-incuria.jpg

 Cede una parte del muro di contenimento della scalinata di accesso e un tratto della parete del Teatro “Nino Croce”. E scoppia la polemica politica. Per il consigliere comunale di opposizione Massimo Di Gregorio, del gruppo “La Scelta”, non si tratta di un episodio imprevedibile ma dell’“epilogo annunciato di anni di incuria”.

 

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi al teatro comunale di Valderice, struttura di riferimento per gli eventi culturali del territorio, soprattutto in vista della stagione estiva. A denunciare l’accaduto, con fotografie a corredo, è stato lo stesso Di Gregorio, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Stabile.

 

“Il crollo – afferma il consigliere – è un fatto gravissimo che non può essere liquidato come semplice conseguenza del maltempo. Le piogge possono avere inciso, ma quando per anni non si interviene sulla vegetazione e non si programmano manutenzioni ordinarie e straordinarie, le responsabilità hanno nomi e cognomi”.

Secondo l’esponente dell’opposizione, la questione della manutenzione delle opere pubbliche sarebbe stata più volte sollevata in Consiglio comunale. “Non si tratta di allarmi isolati – aggiunge – ma di un problema strutturale di gestione che oggi presenta il conto”.

 

Il timore riguarda adesso le ricadute sulla stagione estiva, tradizionalmente legata alla programmazione di spettacoli e iniziative culturali al Teatro Nino Croce. Un eventuale stop o ridimensionamento delle attività avrebbe effetti non solo culturali ma anche economici, in un’area che nei mesi estivi vive anche di eventi e presenze turistiche.

Di Gregorio parla inoltre di un “duplice rischio”: da un lato il danno materiale e i costi per il ripristino e la messa in sicurezza, dall’altro la sicurezza dei cittadini. “Intervenire adesso significherà affrontare una spesa considerevole che poteva essere evitata o contenuta con una programmazione seria. La manutenzione non è un favore, è un dovere”.

 

L’opposizione contesta anche il silenzio istituzionale sull’accaduto. Secondo quanto dichiarato, il danno risalirebbe già ai giorni scorsi, ma durante l’ultima seduta del Consiglio comunale non sarebbe stata fornita alcuna comunicazione ufficiale all’aula.

Il teatro rappresenta uno dei principali spazi pubblici per la comunità valdericina e per l’hinterland trapanese. Ora si attende una presa di posizione dell’amministrazione e un intervento rapido per la messa in sicurezza dell’area, in vista dei prossimi appuntamenti culturali.

 









