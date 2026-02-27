Sezioni
Scuola
27/02/2026 18:12:00

Ottanta studenti del Pascasino a Palermo: tra laboratorio, legalità e marketing



Non una gita. Non una semplice uscita didattica.
Ma un’esperienza vera, concreta, che mette insieme studio, orientamento e consapevolezza di sé.

Si è concluso a Palermo lo stage di Formazione Scuola Lavoro che ha coinvolto ben 80 alunni delle classi terze del Liceo Pascasino – Giovanni XXIII di Marsala, impegnati nel percorso dell’ex PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

Un progetto che punta dritto al cuore della scuola di oggi: formare, sì. Ma anche orientare.

 

Non solo teoria: competenze e talento personale

 

L’iniziativa – come ricorda la dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Angileri – risponde alle nuove istanze ministeriali sull’orientamento formativo.

Non si tratta di insegnare un mestiere specifico.
Si tratta di integrare la formazione teorica con esperienze pratiche capaci di sviluppare soft skills fondamentali: problem solving, comunicazione efficace, lavoro di gruppo.

E soprattutto – sottolinea la dirigente – la conoscenza del sé e del proprio talento.

Un passaggio non secondario per ragazzi di terza superiore, che iniziano a interrogarsi sul proprio futuro universitario e professionale.

 

Gli studenti del Biomedico al Policlinico “Paolo Giaccone”

 

 

Per gli studenti dell’indirizzo biomedico l’esperienza è stata altamente specialistica. Seguiti dalle professoresse Trapani e  Rallo, hanno svolto attività laboratoriali presso il Dipartimento di Biochimica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Qui hanno affrontato tematiche di grande attualità scientifica:

  • alimentazione e patologie correlate
  • osservazione e conteggio di cellule tumorali mammarie
  • analisi di cellule del colon

Un’immersione concreta nel mondo della ricerca medica, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con strumenti, metodologie e linguaggi universitari.

 

Legalità, comunicazione e marketing: “Occhio all’obiettivo”

 

 

Altri alunni hanno seguito invece il percorso dedicato alla legalità e alla comunicazione e marketing, in convenzione con la casa editrice Vittorietti.

Il tema scelto – “Occhio all’obiettivo” – è stato un invito a guardare la realtà con consapevolezza: cogliere la personale prospettiva dei luoghi visitati e raccontare emozioni e punti di vista attraverso uno scatto fotografico.

Un esercizio di narrazione visiva che unisce tecnica, sensibilità e capacità di lettura del contesto.

Gli studenti sono stati seguiti dai docenti tutor dell’orientamento, Facciolo, Basile, Gennaro e  Giacalone, partecipando con interesse e coinvolgimento.

 

Una scuola che guarda avanti

 

“La nostra scuola – afferma la referente prof.ssa Antonella Ingrassia – si impegna a offrire un progetto che coniuga didattica ed esperienza formativa itinerante, nel rispetto dei vari percorsi curriculari”.

In altre parole: ogni indirizzo mantiene la propria identità, ma si apre al territorio e al mondo delle professioni.

E forse è proprio questa la lezione più importante.
Perché l’orientamento non è scegliere oggi cosa si farà domani.
È imparare a conoscersi, per decidere con maggiore consapevolezza quando sarà il momento.

E in questo, il Pascasino – Giovanni XXIII di Marsala sembra aver imboccato la strada giusta.

 

 

 

 

 

 









