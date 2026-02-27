Sezioni
Scuola
27/02/2026 13:10:00

Un murale per Rostagno, lo realizzano detenuti in misura alternativa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772194157-0-un-murale-per-rostagno-lo-realizzano-detenuti-in-misura-alternativa.jpg

Un murale dedicato a Mauro Rostagno, il giornalista ucciso dalla mafia, verrà inaugurato il 6 marzo alle 11 all’ingresso posteriore del Conservatorio “Scontrino” di Trapani. Non è solo un’opera d’arte. È un segnale.


Si chiama “Liberaveramente” ed è stato realizzato da persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, nell’ambito di un progetto promosso dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna insieme al Comune di Trapani, capofila del Distretto Socio-Sanitario 50.


Un muro che diventa memoria. Ma anche responsabilità.


Chi sta scontando una pena fuori dal carcere ha lavorato a un’opera pubblica dedicata a un simbolo della lotta alla mafia. Un gesto concreto di giustizia di comunità, che prova a restituire qualcosa alla città e a trasformare il percorso personale in valore collettivo.
Alla cerimonia sarà presente Carla Rostagno.

 

Coinvolte le scuole, e prevista anche un’esibizione degli allievi del Conservatorio.


Non solo commemorazione, dunque, ma un messaggio diretto: la memoria non è un rito, è una scelta quotidiana. 









