Un murale per Rostagno, lo realizzano detenuti in misura alternativa

27/02/2026 13:10:00

Un murale dedicato a Mauro Rostagno, il giornalista ucciso dalla mafia, verrà inaugurato il 6 marzo alle 11 all’ingresso posteriore del Conservatorio “Scontrino” di Trapani. Non è solo un’opera d’arte. È un segnale.



Si chiama “Liberaveramente” ed è stato realizzato da persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, nell’ambito di un progetto promosso dall’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna insieme al Comune di Trapani, capofila del Distretto Socio-Sanitario 50.



Un muro che diventa memoria. Ma anche responsabilità.



Chi sta scontando una pena fuori dal carcere ha lavorato a un’opera pubblica dedicata a un simbolo della lotta alla mafia. Un gesto concreto di giustizia di comunità, che prova a restituire qualcosa alla città e a trasformare il percorso personale in valore collettivo.

Alla cerimonia sarà presente Carla Rostagno.

Coinvolte le scuole, e prevista anche un’esibizione degli allievi del Conservatorio.



Non solo commemorazione, dunque, ma un messaggio diretto: la memoria non è un rito, è una scelta quotidiana.



