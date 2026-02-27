Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
27/02/2026 12:00:00

Sport: il Centro Studi Arti Marziali di Marsala compie 40 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772189375-0-sport-il-centro-studi-arti-marziali-di-marsala-compie-40-anni.jpg

Il “Centro Studi Arti Marziali” di Marsala compie 40 anni e per l'occasione, domenica prossima 1 Marzo, terrà uno stage di jujitsu evolution e difesa personale nella Palestra di via A. Saffi, con inizio alla ore 9:30. Soddisfazione esprime il Maestro Ignazio Parrinello, 8° dan di Jujitsu e direttore Tecnico Nazionale Wasca- Csen- Libertas (comitato comunale TP): “In tutti questi anni di attività si sono distinti tanti giovani con ottimi risultati e, per questo, un ringraziamento particolare lo rivolgo ai genitori, oltre che a tutti i miei allievi, per la loro fiducia. In più, abbiamo aperto nuove palestre in provincia, a dimostrazione della serietà e professionalità del Centro che presiedo. Un bel traguardo questo 40° anniversario, con uno sguardo al futuro pieno di tante novità”.

 



Sport | 2026-02-27 08:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772177336-0-gli-atleti-del-karate-marsala-impegnati-su-diversi-fronti.jpg

Gli atleti del Karate Marsala impegnati su diversi fronti

Grande successo per gli atleti del Karate Marsala del Maestro Vito Genna, alla Open Karate International Championship di Messina.Due giorni di intense competizioni di Kata(forme) e di Kumite(combattimenti). Erano presenti diversi club stranieri con...







Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti e convegno sulle cure...

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...