Sport: il Centro Studi Arti Marziali di Marsala compie 40 anni

Il “Centro Studi Arti Marziali” di Marsala compie 40 anni e per l'occasione, domenica prossima 1 Marzo, terrà uno stage di jujitsu evolution e difesa personale nella Palestra di via A. Saffi, con inizio alla ore 9:30. Soddisfazione esprime il Maestro Ignazio Parrinello, 8° dan di Jujitsu e direttore Tecnico Nazionale Wasca- Csen- Libertas (comitato comunale TP): “In tutti questi anni di attività si sono distinti tanti giovani con ottimi risultati e, per questo, un ringraziamento particolare lo rivolgo ai genitori, oltre che a tutti i miei allievi, per la loro fiducia. In più, abbiamo aperto nuove palestre in provincia, a dimostrazione della serietà e professionalità del Centro che presiedo. Un bel traguardo questo 40° anniversario, con uno sguardo al futuro pieno di tante novità”.



