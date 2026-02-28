Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/02/2026 08:37:00

28 Febbraio: tram deragliato, attacco all'Iran, parla Clinton

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-02-2026/1772264468-0-28-febbraio-tram-deragliato-attacco-all-iran-parla-clinton.jpg

E' il 28 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Alle 16.11 di ieri, a Milano, il tram numero 9 è uscito dai binari mentre si trovava in viale Vittorio Veneto. Due morti, 48 feriti
E' iniziata la guerra di Usa e Israele all'Iran.
• Nella notta fra giovedì e venerdì la tensione tra Pakistan e Afghanistan è degenerata. I talebani hanno sferrato un attacco coordinato in diverse località lungo il confine. I caccia pakistani hanno risposto bombardando le città
• Ucraina e Russia hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco temporaneo attorno alla centrale nucleare di Zaporižžja, perché c’è da fare una riparazione
• Dopo la moglie Hillary, ieri anche Bill Clinton ha parlato in audizione davanti alla commissione d’inchiesta del Congresso: dice che non aveva idea dei comportamenti di Epstein
• Anthropic ha fatto sapere che non acconsentirà alla richiesta del Pentagono, che voleva l’uso dell’intelligenza artificiale Claude senza vincoli
• Trump, dopo aver stretto Cuba in un assedio economico, dice che «forse avremo un’acquisizione amichevole» dell’isola
• La premier Meloni, intervistata da Bloomberg, ha affermato che «il ruolo del governo» nel Monte dei Paschi «è terminato». La banca di Siena, dice, ormai è un istituto solido
• Fratelli d’Italia non rinuncia a una «battaglia storica» e presenterà un emendamento alla legge elettorale per reintrodurre le preferenze, confidando di riuscire a trovare «una maggioranza in Parlamento»

 


• Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha annunciato che la zona rossa a Niscemi sarà ridotta da 150 a 100 metri: 600-700 sfollati potranno dunque tornare nelle abitazioni
• Il tribunale di Roma ha riconosciuto legittimo il licenziamento di una donna lasciata a casa perché il suo lavoro era stato reso obsoleto dall’Ai
• I chirurghi del Monaldi non sapevano l’inglese: durante l’espianto a Innsbruck una chirurga non capiva che il collega austriaco le stava dicendo che l’incisione era troppo piccola
• A Firenze un uomo ne ha ucciso un altro dopo una lite per questioni di droga
• A Lampedusa ci sono stati cinque sbarchi di 144 migranti in totale, fra la notte e la prima mattinata di ieri
• L’ambasciata Usa a Gerusalemme offrirà servizi consolari anche negli insediamenti in Cisgiordania
• Sanremo, la serata cover è stata vinta da Ditonellapiaga e TonyPitony per The Lady is a Tramp. Stasera c’è la finale
• È emerso che Mogol, sopite della serata di giovedì, è arrivato a Sanremo su un aereo dei vigili del fuoco
• Nel 2026 per gli italiani fare la spesa costa 1.824 euro in più all’anno rispetto al 2021. Un aumento del 32 per cento
• Zuckerberg, con la moglie, era in prima fila alla sfilata di Prada a Milano. Forse perché il marchio sta per iniziare a produrre occhiali smart con la tecnologia di Meta
• Il comune di Milano offre un corso pre-matrimoniale, con lo psicologo invece che il prete, per chi vuole sposarsi con rito civile
• Dopo 68 anni di quotidiana lotta contro lo sporco e le macchie, Mastro Lindo non comparirà più nelle pubblicità degli omonimi detersivi
• Sono morti l’attore statunitense Robert Joseph Brown (62 anni), l’artista statunitense Ulysses Jenkins (80), la storica dell’arte Paola Refice (69)

Titoli
Corriere della Sera: Deraglia il tram, paura a Milano
la Repubblica: Paura a Milano, tram deraglia: 2 morti
La Stampa: Il tram del terrore
Il Sole 24 Ore: Edilizia, sanatorie e condoni sprint
Il Messaggero: Roma Capitale, c’è l’accordo
Il Giornale: Morte sul tram
Avvenire: Diritto di esistere
Qn: Epstein, Clinton sotto torchio / «Non sapevo dei suoi crimini»
Il Fatto: Mogol sull’elisoccorso / è costato 40 mila euro
Libero: Tram killer, qualcosa non torna
La Verità: Verità per Domenico
Il Mattino: Domenico, le chat: «Se lo portano sulla coscienza»
il manifesto: Sorci verdi
il Quotidiano del Sud: Iran, vigilia di guerra / Fuga dalle ambasciate
Domani: Il grande caos della legge elettorale / La Lega prepara già le barricate









Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...