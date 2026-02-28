28 Febbraio: tram deragliato, attacco all'Iran, parla Clinton

28/02/2026 08:37:00

E' il 28 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Alle 16.11 di ieri, a Milano, il tram numero 9 è uscito dai binari mentre si trovava in viale Vittorio Veneto. Due morti, 48 feriti

• E' iniziata la guerra di Usa e Israele all'Iran.

• Nella notta fra giovedì e venerdì la tensione tra Pakistan e Afghanistan è degenerata. I talebani hanno sferrato un attacco coordinato in diverse località lungo il confine. I caccia pakistani hanno risposto bombardando le città

• Ucraina e Russia hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco temporaneo attorno alla centrale nucleare di Zaporižžja, perché c’è da fare una riparazione

• Dopo la moglie Hillary, ieri anche Bill Clinton ha parlato in audizione davanti alla commissione d’inchiesta del Congresso: dice che non aveva idea dei comportamenti di Epstein

• Anthropic ha fatto sapere che non acconsentirà alla richiesta del Pentagono, che voleva l’uso dell’intelligenza artificiale Claude senza vincoli

• Trump, dopo aver stretto Cuba in un assedio economico, dice che «forse avremo un’acquisizione amichevole» dell’isola

• La premier Meloni, intervistata da Bloomberg, ha affermato che «il ruolo del governo» nel Monte dei Paschi «è terminato». La banca di Siena, dice, ormai è un istituto solido

• Fratelli d’Italia non rinuncia a una «battaglia storica» e presenterà un emendamento alla legge elettorale per reintrodurre le preferenze, confidando di riuscire a trovare «una maggioranza in Parlamento»



• Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha annunciato che la zona rossa a Niscemi sarà ridotta da 150 a 100 metri: 600-700 sfollati potranno dunque tornare nelle abitazioni

• Il tribunale di Roma ha riconosciuto legittimo il licenziamento di una donna lasciata a casa perché il suo lavoro era stato reso obsoleto dall’Ai

• I chirurghi del Monaldi non sapevano l’inglese: durante l’espianto a Innsbruck una chirurga non capiva che il collega austriaco le stava dicendo che l’incisione era troppo piccola

• A Firenze un uomo ne ha ucciso un altro dopo una lite per questioni di droga

• A Lampedusa ci sono stati cinque sbarchi di 144 migranti in totale, fra la notte e la prima mattinata di ieri

• L’ambasciata Usa a Gerusalemme offrirà servizi consolari anche negli insediamenti in Cisgiordania

• Sanremo, la serata cover è stata vinta da Ditonellapiaga e TonyPitony per The Lady is a Tramp. Stasera c’è la finale

• È emerso che Mogol, sopite della serata di giovedì, è arrivato a Sanremo su un aereo dei vigili del fuoco

• Nel 2026 per gli italiani fare la spesa costa 1.824 euro in più all’anno rispetto al 2021. Un aumento del 32 per cento

• Zuckerberg, con la moglie, era in prima fila alla sfilata di Prada a Milano. Forse perché il marchio sta per iniziare a produrre occhiali smart con la tecnologia di Meta

• Il comune di Milano offre un corso pre-matrimoniale, con lo psicologo invece che il prete, per chi vuole sposarsi con rito civile

• Dopo 68 anni di quotidiana lotta contro lo sporco e le macchie, Mastro Lindo non comparirà più nelle pubblicità degli omonimi detersivi

• Sono morti l’attore statunitense Robert Joseph Brown (62 anni), l’artista statunitense Ulysses Jenkins (80), la storica dell’arte Paola Refice (69)



Titoli

Corriere della Sera: Deraglia il tram, paura a Milano

la Repubblica: Paura a Milano, tram deraglia: 2 morti

La Stampa: Il tram del terrore

Il Sole 24 Ore: Edilizia, sanatorie e condoni sprint

Il Messaggero: Roma Capitale, c’è l’accordo

Il Giornale: Morte sul tram

Avvenire: Diritto di esistere

Qn: Epstein, Clinton sotto torchio / «Non sapevo dei suoi crimini»

Il Fatto: Mogol sull’elisoccorso / è costato 40 mila euro

Libero: Tram killer, qualcosa non torna

La Verità: Verità per Domenico

Il Mattino: Domenico, le chat: «Se lo portano sulla coscienza»

il manifesto: Sorci verdi

il Quotidiano del Sud: Iran, vigilia di guerra / Fuga dalle ambasciate

Domani: Il grande caos della legge elettorale / La Lega prepara già le barricate



