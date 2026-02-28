Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Turismo
28/02/2026 08:00:00

West of Sicily in vetrina in Europa: tre fiere per il Distretto Turistico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/west-of-sicily-in-vetrina-in-europa-tre-fiere-per-il-distretto-turistico-450.jpg

A marzo il Distretto Turistico Sicilia Occidentale intensifica la promozione internazionale. La DMO “West of Sicily” sarà presente in tre importanti fiere di settore tra Spagna e Germania: Valladolid, Berlino e Barcellona. Un’occasione per rafforzare il posizionamento del territorio trapanese nei mercati europei.

 

Il primo appuntamento è il 3 e 4 marzo a Valladolid, in Spagna, con FINE – WineTourismExpo, Fiera internazionale dedicata all’enoturismo. Un evento di riferimento per gli operatori del comparto vitivinicolo europeo, con workshop e momenti di confronto sui modelli di promozione e sulle esperienze di successo nel settore.

La partecipazione nasce dalla proposta de La Strada del Vino Erice, associata del Distretto, che sarà presente in fiera. West of Sicily porterà materiale promozionale per dare visibilità a un segmento in forte crescita nella provincia di Trapani, dove l’enoturismo rappresenta una leva strategica tra Marsala, Erice e la Valle del Belice.

Dal 3 al 5 marzo la DMO sarà anche all’ITB Berlin – International Tourism Börse, in programma al Messe Berlin. Si tratta di una delle più importanti fiere mondiali del turismo. Il Distretto parteciperà alla conferenza stampa organizzata dall’assessorato regionale al Turismo insieme alle altre DMO siciliane, presentando l’offerta dell’Isola sui mercati internazionali.

 

La presenza rientra nella strategia regionale che punta a rafforzare il brand “Sicilia” in una visione unitaria, valorizzando però le specificità territoriali. Per la parte occidentale dell’Isola significa mettere al centro il patrimonio naturalistico delle Egadi, i cammini, l’outdoor, il turismo esperienziale e culturale.

Terzo appuntamento dal 20 al 22 marzo a Barcellona con B-Travel, in programma alla Fira Barcelona - Montjuïc, vetrina dedicata al turismo esperienziale e alle destinazioni internazionali.

 

«La partecipazione alle fiere internazionali, il rafforzamento delle attività di promozione e l’avvio di un articolato programma di formazione – dichiara la presidente del Distretto, Rosalia D'Alì – confermano l’impegno del Distretto Turistico Sicilia Occidentale nel costruire una destinazione sempre più strutturata e riconoscibile».

«Nel rispetto del Piano operativo 2026 approvato dall’assemblea dei soci e in condivisione con il consiglio di amministrazione – aggiunge – porteremo alle fiere europee la nostra idea di autenticità del territorio, valorizzando un turismo sostenibile e competitivo. Enoturismo, outdoor, arte e tutela del paesaggio saranno i cardini dell’offerta».

Per la provincia di Trapani si tratta di un passaggio strategico in vista della stagione turistica 2026, con l’obiettivo di intercettare nuovi flussi e consolidare quelli già esistenti, puntando su identità e qualità dell’esperienza.

 



Turismo | 2026-02-26 18:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-02-2026/erice-doc-porta-il-vino-trapanese-tra-ungheria-e-spagna-250.jpg

Erice DOC porta il vino trapanese tra Ungheria e Spagna

Il vino dell’Erice DOC sbarca in Europa. La Strada del Vino Erice DOC, guidata dal presidente Antonino Spezia, è stata protagonista alla Fiera Internazionale del Turismo di Budapest e sarà presente il 3 e 4 marzo alla Fiera...







Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative

Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...