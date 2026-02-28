West of Sicily in vetrina in Europa: tre fiere per il Distretto Turistico

28/02/2026 08:00:00

A marzo il Distretto Turistico Sicilia Occidentale intensifica la promozione internazionale. La DMO “West of Sicily” sarà presente in tre importanti fiere di settore tra Spagna e Germania: Valladolid, Berlino e Barcellona. Un’occasione per rafforzare il posizionamento del territorio trapanese nei mercati europei.

Il primo appuntamento è il 3 e 4 marzo a Valladolid, in Spagna, con FINE – WineTourismExpo, Fiera internazionale dedicata all’enoturismo. Un evento di riferimento per gli operatori del comparto vitivinicolo europeo, con workshop e momenti di confronto sui modelli di promozione e sulle esperienze di successo nel settore.

La partecipazione nasce dalla proposta de La Strada del Vino Erice, associata del Distretto, che sarà presente in fiera. West of Sicily porterà materiale promozionale per dare visibilità a un segmento in forte crescita nella provincia di Trapani, dove l’enoturismo rappresenta una leva strategica tra Marsala, Erice e la Valle del Belice.

Dal 3 al 5 marzo la DMO sarà anche all’ITB Berlin – International Tourism Börse, in programma al Messe Berlin. Si tratta di una delle più importanti fiere mondiali del turismo. Il Distretto parteciperà alla conferenza stampa organizzata dall’assessorato regionale al Turismo insieme alle altre DMO siciliane, presentando l’offerta dell’Isola sui mercati internazionali.

La presenza rientra nella strategia regionale che punta a rafforzare il brand “Sicilia” in una visione unitaria, valorizzando però le specificità territoriali. Per la parte occidentale dell’Isola significa mettere al centro il patrimonio naturalistico delle Egadi, i cammini, l’outdoor, il turismo esperienziale e culturale.

Terzo appuntamento dal 20 al 22 marzo a Barcellona con B-Travel, in programma alla Fira Barcelona - Montjuïc, vetrina dedicata al turismo esperienziale e alle destinazioni internazionali.

«La partecipazione alle fiere internazionali, il rafforzamento delle attività di promozione e l’avvio di un articolato programma di formazione – dichiara la presidente del Distretto, Rosalia D'Alì – confermano l’impegno del Distretto Turistico Sicilia Occidentale nel costruire una destinazione sempre più strutturata e riconoscibile».

«Nel rispetto del Piano operativo 2026 approvato dall’assemblea dei soci e in condivisione con il consiglio di amministrazione – aggiunge – porteremo alle fiere europee la nostra idea di autenticità del territorio, valorizzando un turismo sostenibile e competitivo. Enoturismo, outdoor, arte e tutela del paesaggio saranno i cardini dell’offerta».

Per la provincia di Trapani si tratta di un passaggio strategico in vista della stagione turistica 2026, con l’obiettivo di intercettare nuovi flussi e consolidare quelli già esistenti, puntando su identità e qualità dell’esperienza.



