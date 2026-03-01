Cantieri BRT, stop alla rimozione e tavolo tecnico. Le misure per Pasqua

01/03/2026 06:00:00

Mentre proseguono a Trapani i lavori per la nuova linea di bus veloci ( Bus rapid transit -Brt) con corsia dedicata – 5,5 chilometri e 22 fermate tra via Fardella, porto e centro storico – l’amministrazione comunale prova a mettere in campo correttivi per attenuare i disagi segnalati da residenti, commercianti e studenti. Disagi che perdureranno fino a giugno, data indicata come fine lavori.

A complicare il quadro, come segnalato dai commercianti del centro storico, c’è anche l’annunciata apertura di un ulteriore cantiere in piazza Mercato del Pesce, che rischia di sovrapporsi ai lavori in corso e di incidere su viabilità, accessi e carico-scarico.



La proposta più immediata è quella avanzata dall’assessora Rosalia D’Alì: sospendere la rimozione forzata dei veicoli legata allo spazzamento meccanizzato in alcune strade del centro. Le vie indicate sono

Corso Italia,

Corso Vittorio Emanuele,

via Madonna del Porto,

viale Duca d’Aosta

via Ammiraglio Francesco Staiti.

La misura, al momento, è una proposta politica e non risulta ancora formalmente attuata, ma rientra tra gli interventi allo studio anche in vista del periodo pasquale e della Processione dei Misteri, quando il centro storico sarà interessato da un afflusso straordinario di fedeli e visitatori.



Sempre sul fronte della sosta si valuta l’eliminazione della distinzione tra zone A, B e C per gli stalli gialli, con una disciplina uniforme per i residenti. È prevista inoltre la sospensione temporanea delle nuove sottoscrizioni di abbonamenti alla sosta, in attesa di una rimodulazione complessiva.



Per alleggerire la pressione nel cuore della città, l’amministrazione punta sull’utilizzo dei parcheggi di scambio, come parcheggio Egadi e piazzale Ilio, collegati al centro attualmente con i bus 2 e 10, e poi attraverso il servizio BRT, che resterà gratuito nella fase iniziale. Nei giorni dei Misteri dovrebbero essere organizzati anche servizi di trasporto dedicati per le bande musicali, così da evitare ulteriori carichi di traffico nel centro storico.

Per affrontare i molteplici problemi legati alla vivibilità del centro storico, il sindaco Giacomo Tranchida ha istituito un Centro di ascolto e confronto permanente con cittadini e operatori commerciali. Il primo incontro è fissato per giovedì 12 marzo, dalle 9 alle 10.30, al Comando della Polizia Locale di via Calvino a Trapani.



Tra le priorità, i problemi logistici legati alla mobilità dei circa 800 studenti del centro storico, penalizzati dalla riduzione degli stalli per ciclomotori e quadricicli.

L’amministrazione ha messo sul tavolo alcuni possibili interventi:

valutare il rimborso degli abbonamenti al trasporto pubblico per gli studenti che ne faranno richiesta;

riorganizzare temporaneamente le aree di sosta per ciclomotori nelle zone limitrofe alle scuole;

inserire il tema parcheggi e mobilità scolastica tra le priorità dell'amministrazione .



«Monitorare assieme e partecipare significa essere informati realmente e direttamente dall’amministrazione titolare dell’opera, evitando disinformazioni o strumentalizzazioni - afferma Tranchida -Spero d’incontrarvi giovedì. Sarà un modo per parlare e confrontarci. Trapani in cammino sta cambiando la città, rendendola più moderna e vivibile».



Con l’avvicinarsi della Settimana Santa, l’attenzione è ora sui tempi di attuazione delle misure annunciate e sulla capacità di conciliare cantieri, mobilità e grandi eventi religiosi in una città già sotto pressione.



